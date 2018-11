Chcete studovat medicínu? Fakulty změní způsob přijímaček, a to dost zásadně

Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. Se zvýšením počtu studentů o 15 procent počítá plán, který schválila vláda. Fakulty by tak měly dostat příští rok o 700 milionů korun navíc. Akční plán má trvat 11 let a počítá s rozdělením celkem 6,8 miliardy korun.

Například 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy připravila v reakci na plánovaný růst počtu studentů řadu náborových novinek. "Pro příští akademický rok je jednou z novinek zvýšení bonifikace za matematiku z 20 na 30 bodů. Další je bonifikace za úspěchy ve znalostních olympiádách z předmětů, které jsou základem pro přijímací řízení (chemie, fyzika, biologie," uvedla mluvčí fakulty Petra Klusáková.

Na lékařské fakultě v Plzni budou muset od příštího roku všichni uchazeči podstoupit znalostní testy, jejichž výsledky budou jediným kritériem pro přijetí ke studiu. Poprvé tak studenti nebudou přijímáni jen na základě výsledků středoškolských vysvědčení, tedy bez přijímacích zkoušek, uvedla Barbora Černíková z oddělení vnější komunikace. Fakulta se podle ní snaží také o zvýšení atraktivity studia založením Juniorské fakulty pro nadané středoškoláky, která začne fungovat 15. prosince. Zájemci se do ní mohou přihlásit na webu www.lfp.cuni.cz.

Určité změny v přijímacím řízení potvrdila i asistentka děkana 2. lékařské fakulty UK Marie Hejlová. "Chystáme pro uchazeče i příjemné překvapení, které pochopitelně nemůžeme prozradit," napsala ČTK. Fakulta se nechystá navyšovat počet studentů v kruhu, ale hodlá zvýšit počet studijních kruhů. Podle Hejlové tak chce zachovat příznivý poměr studentů na jednoho pedagoga i interaktivní charakter výuky.

Žádné změny v přijímacím řízení podle zjištění ČTK nepřipravují lékařské fakulty v Olomouci a v Hradci Králové. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta Ostravské univerzity a 3. lékařská fakulta UK na dotaz ČTK neodpověděly.

Zástupci fakult se shodují, že odchodu absolventů do zahraničí může zabránit hlavně vytvoření vhodných podmínek pro práci lékařů v České republice. "Nejsou to jen podmínky ekonomické, ale také například stabilizace specializačního vzdělávání. Všechny tyto změny však závisí na rozhodnutí vlády, Parlamentu a resortních ministerstev, nikoliv lékařských fakult," řekl proděkan LF v Hradci Králové Jiří Petera.

V loňském školním roce v Česku studovalo podle statistik ministerstva školství na lékařských fakultách přes 21.000 lidí, lékařů-absolventů bylo přibližně 2500. Mezi studenty bylo asi 3400 samoplátců. Lékařské fakulty přijímají každého desátého až patnáctého zájemce.