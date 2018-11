Do škol míří Fakescape. Žáci se budou hrou učit o dezinformacích

— Autor: ČTK

K výuce mediální výchovy budou moci střední školy používat novou únikovou hru s názvem Fakescape. Středoškoláci by se díky ní měli naučit, jak mají rozlišovat dezinformace od spolehlivých zpráv. Projekt dnes novinářům představili studenti politologie a žurnalistiky z Masarykovy univerzity v Brně, kteří hru vyvinuli. Jejich kolegové z projektu Zvol si info představili novou publikaci o dezinformacích, která by se měla rozšířit třeba i do center pro seniory nebo dětských domovů.