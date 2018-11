Vláda smetla návrh krajů. Širší pravomoci ve svých středních školách nedostanou

— Autor: ČTK

Kraje by neměly dostat pravomoc schvalovat předpokládané počty uchazečů o výuku v jednotlivých oborech vzdělání ve svých středních školách. Vláda se na dnešní schůzi negativně postavila ke školské novele Karlovarského kraje, která by širší kompetenci regionů vůči svým středním školám uzákonila. Novinářům to po jednání vlády řekl vicepremiér Richard Brabec (ANO).