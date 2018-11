Sporná inkluze? Učitelé a ředitelé škol nezvládají, ministerstvo chystá opatření

Asociace speciálních pedagogů poslala v úterý otevřený dopis ministru školství Robertu Plagovi (ANO), ve kterém se vymezuje proti připravované koncepci dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR v letech 2019 až 2023. Část návrhu, která se týká inkluze, vychází podle asociace jen minimálně z odezvy praxe a neřeší, jak by měla vypadat výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, ani třeba přípravu učitelů na vzdělávání mentálně postižených dětí.

Podle ministerstva navazuje připravovaný dlouhodobý záměr na řadu studií, koncepčních a strategických dokumentů na národní i nadnárodní úrovni a také z programového prohlášení vlády. Systematické zkvalitňování společného vzdělávání na základě analýz patří k prioritám záměru, uvedl úřad. Podstatná je podle něj i podpora plánování profesního rozvoje učitelů.

"Systém efektivního plánování profesního rozvoje vyžaduje existenci konkrétní vize rozvoje školy, s níž bude plán profesního rozvoje pedagoga v souladu. Stejně tak je nezbytné, aby pedagogický pracovník sám chápal jeho důležitost a byl na tomto plánu sám aktivně účasten," odpovědělo ministerstvo na dotaz, jak chce zlepšit přípravu učitelů na inkluzi.

Důležité je podle něj podpořit postavení ředitelů škol jako vedoucích pedagogů. To by měly řešit mimo jiné změny v novele vyhlášky o konkurzech na ředitele, jejíž návrh je nyní v připomínkovém řízení. Zavést by se podle ministra Plagy mělo také adaptační období pro začínající učitele, které by jim umožnilo snazší nástup do zaměstnání. S tímto opatřením počítal už takzvaný kariérní řád, který se snažila prosadit bývalá ministryně Kateřina Valachová (ČSSD). Parlament ho ale loni neschválil.

Dlouhodobý záměr je jedním z dokumentů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, uvedlo ministerstvo. Úřad ho zpracovává na základě zákona a finální verzi chce předložit vládě ke schválení do 31. března. Poté bude materiál zveřejněn na webu ministerstva školství.

Asociace speciálních pedagogů patří k dlouhodobým kritikům současného nastavení inkluze. V dopise se vyjádřila i k návrhu novely vyhlášky, podle kterého by se měl omezit počet asistentů pedagoga ve většině případů na jednoho ve třídě. Dosud tam mohli být podle vyhlášky tři. Navrhované úpravy podle asociace z velké části vystihují potřebné změny a vychází z poznatků pedagogické i psychologické praxe.