Změna ve školství? Přípravné třídy se asi opět otevřou i dětem s odkladem věkem

Školský zákon umožňuje od loňského září přijímat do přípravných tříd jen děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Děti, které by měly takzvaný odklad věkem, opomíjí. Tyto děti mají možnost buď zůstat v mateřské škole, nebo nastoupit předčasně do první třídy základní školy. Podle autorů novely z řad KDU-ČSL, Pirátů, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN ani jedno řešení není pro tyto děti dobré.

"Schválením umožníme všem dětem, pro něž jsou přípravné třídy vhodné, aby do nich mohly chodit," uvedl za předkladatele poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský. "Vlastně jsem tomu nevěřil, ale povedlo se! Sněmovna schválila zákon, který jsem s kolegy navrhl, aby se do přípravných tříd ZŠ mohly dostat i děti bez odkladu školní docházky, tedy nejčastěji narozené mezi zářím a prosincem," napsal dnes na twitteru.

Zpravodajka Zuzana Majerová Zahradníková (ODS) upozornila na podpůrné dopisy ředitelů základních škol. Poukazují podle ní například na to, že nemohou otevřít přípravnou třídu, protože není naplněn požadovaný stav deseti dětí, byť chybí jen jedno. Do přípravných tříd by podle novely, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, mohli rodiče znovu hlásit i děti na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zdůvodnil už dříve odmítavé stanovisko ještě jednobarevné vlády ANO tím, že vyzrálé a nadané pětileté děti mohou jít k předčasnému zápisu do první třídy. Přípravné třídy slouží podle ministerstva dětem, které přes svůj věk nejsou na školní docházku připraveny.

Poslanec ANO Roman Kubíček návrh na zamítnutí novely neprosadil, hlasovalo pro něj 72 ze 182 přítomných poslanců. Sněmovna pak předlohu schválila hlasy 95 ze 170 přítomných poslanců. Proti jich bylo 18.

Klaus mladší získal pro svůj pozměňovací návrh na úpravu obecných cílů vzdělávání 36 ze 183 hlasujících poslanců. Úpravu zdůvodňoval argumentem, že ve vzdělávání by neměla mít místo politika.