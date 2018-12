ČSSD navrhla bezplatné stravování ve školkách a na 1. stupni ZŠ

Dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních rodiče předškoláků 35 korun na den, děti školáků 25 korun. Pokud bude změna školského zákona schválena v předloženém znění a začne platit od září 2020, v daném roce bude stát 1,8 miliardy korun navíc.

Valachová uvedla, že ČSSD u předlohy očekává podporu ze strany koaličního partnera - hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní dal najevo, že návrh podpoří. Předkladatelé argumentují mimo jiné seznamem zemí, kde mají školáci bezplatné stravování. K Finsku, Skotsku či Anglii se tento týden přidalo Slovensko.

Tak jsme dnes představili návrh zákona o bezplatných obědech pro děti. Budeme tvrdě pracovat, abychom získali podporu ve sněmovně... — Kateřina Valachová (@katavalachova) 5. prosince 2018

Národní rada Slovenska dnes odhlasovala obědy zdarma pro děti v posledním roce mateřských škol od ledna a na základních školách od září příštího roku. — Kateřina Valachová (@katavalachova) 4. prosince 2018

Podle poslankyně Aleny Gajdůškové (ČSSD) jsou děti, jejichž rodiče nemají na doplacení dotovaných obědů, obírány o jistou formu dávky, protože nedosáhnou na částku, kterou zřizovatelé škol už nyní obědy dotují. Průzkum přitom podle ní ukázal, že účast na společném stravování zlepšuje zdravotní stav dětí, jejich sociální začlenění do kolektivu i školní prospěch.

Nyní pomáhá dětem od tří do 15 let z chudších rodin docházet do školních jídelen program ministerstva sociálních věcí dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo ho vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů. V Česku se díky němu v tomto školním roce pravidelně stravuje ve 480 školách zhruba 6000 dětí. Například Praha je do programu bezplatných obědů pro školáky a předškoláky zapojena od roku 2016. Letos se ho účastní 78 škol, ve kterých dostává jídlo zdarma zhruba 350 dětí. V mateřských a základních školách se v Praze vzdělává dohromady kolem 140.000 dětí.

Projekt začal v Česku před dvěma lety, kdy se ve zhruba 80 školách Libereckého a Jihomoravského kraje bezplatně stravovalo přibližně 520 dětí. Další rok se připojily Kraj Vysočina a Praha, o rok později se přidaly Královéhradecký, Karlovarský, Zlínský, Moravskoslezský a naposledy Plzeňský kraj.