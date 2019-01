Školáci nebudou mít obědy zdarma? Návrh ČSSD tvrdě narazil, podporuje ho jen Maláčová

Premiér Andrej Babiš (ANO) počátkem loňského prosince navrhoval, aby obědy zdarma dostávaly všechny děti v základních a mateřských školách. Před Vánocemi ale návrh omezil jen na děti z rodin, které na ně berou přídavky. "Celkově z žáků, když vezmeme mateřské školy a první a druhý stupeň, to je asi 1,15 milionu dětí, nám to vyšlo na deset procent," uvedl premiér v rozhovoru pro iDnes.cz.

Ministerstvo školství návrhu ČSSD vytklo mimo jiné to, že "neřeší způsob, jakým bude školní stravování finančně zajištěno". "Návrh zákona přesune úhradu za školní stravování vymezených dětí a žáků ze zákonných zástupců na zřizovatele škol, kteří s takovýmto navýšením nákladů nepočítají a většinou tyto finanční prostředky ani nebudou mít," upozornil úřad Roberta Plagy (ANO).

Podobné výhrady měla k návrhu ČSSD také ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle ní se s odhadovanými výdaji za placení obědů předškolákům a mladším školákům ve výši 5,4 miliardy korun ročně v dlouhodobém rozpočtovém výhledu nepočítá. Ministerstvo návrhu vytklo také to, že nepamatuje na starší školáky. Ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (ANO) na návrhu vadí mimo jiné to, že se nevtahuje na děti, které chodí do škol odlišných zřizovatelů, než je stát, kraj, obec.

"Návrh je snahou o jakési centrální řešení, které se bude týkat i rodičů a dětí, které jsou na tom finančně dobře, a žádnou podporu státu v současné době nepotřebují," zdůvodnila svůj nesouhlas Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

1) Adresná pomoc má tady relativně velké transakční náklady a stigmatizuje. 2) Platba nemá v tomto případě regulační funkci. 3) Trh se školními obědy neexistuje. Zvýšit dotaci na 100% se tak jeví jako optimální. https://t.co/pCusj4thdl — Jan Drahokoupil (@jan_drahokoupil) 9. prosince 2018

Ministerstvo zdravotnictví pod vedení Adama Vojtěcha (ANO) se k návrhu postavilo neutrálně, neboť podle něj nepředstavuje systémové řešení. Ministerstvo vnitra se k návrhu postavilo souhlasně, avšak také poukázalo na nutnost finančního zajištění. Pro stanovisko vlády by podle úřadu Jana Hamáčka (ČSSD) měly být určující postoje ministerstev školství a financí

Dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních rodiče předškoláků 35 korun na den, děti školáků 25 korun. Nyní pomáhá dětem od tří do 15 let z chudších rodin docházet do školních jídelen program ministerstva sociálních věcí dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo ho vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů. V Česku se díky němu v tomto školním roce pravidelně stravuje ve 480 školách zhruba 6000 dětí.