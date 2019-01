Vláda asi odmítne návrh ČSSD na obědy zdarma

— Autor: ČTK

K návrhu sociálnědemokratických poslanců na zavedení bezplatného stravování dětí v mateřských školách a na prvním stupni základních škol by se vláda hnutí ANO a ČSSD mohla postavit záporně. Na základě připomínek to podle podkladů doporučili kabinetu pro jeho pondělní schůzi vládní legislativci. Předloha podle nich neupravuje způsob, jak by stát školní obědy finančně zajistil, a zřizovatelé škol by tak na ně většinou neměli peníze.