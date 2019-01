Boj o školní obědy zdarma eskaluje, ohradila se Unie zaměstnavatelských svazů

— Autor: ČTK

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) je proti proplácení školních obědů všem dětem. Podle ní to narušuje princip solidarity a zdarma by stravování měli mít jen školáci z chudých rodin. Zavedení hrazených obědů do škol podporuje Institut pro sociální inkluzi (IPSI). Podle něj vládní ANO a ČSSD o nápad nyní vedou boj.