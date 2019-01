Platy učitelů? Babiš přišel s novým návrhem, je v rozporu s odbory

— Autor: ČTK

Vláda počítá s růstem platů pedagogických pracovníků v roce 2020 o 15 procent. Polovina má jít do tarifů, které zvýšení platů jednotlivým učitelům zaručují, polovina na odměny. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš to uvedl v pořadu televize Prima Partie. Celkové navýšení, jak o něm premiér hovořil, by odpovídalo požadavkům školských odborů, které ve čtvrtek oznámily, že růst platů ve školství musí pokračovat. Odbory nicméně chtějí, aby do tarifů šly z požadovaných 15 procent dvě třetiny.