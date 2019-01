Výuka moderních dějin? Historikové vidí nedostatky jinde než BIS

— Autor: ČTK

Ve výuce dějepisu ve školách vidí historikové Vojtěch Ripka a Petr Blažek nedostatky, ale spíše v jiných ohledech, než vyplývá z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS). Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. BIS mimo jiné uvedla, že moderní dějiny ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Ministerstvo školství chce zajistit prostor pro vyváženou výuku moderních dějin během plánované revize rámcových plánů. Resort to uvedl po schůzce svých zástupců s ředitelem BIS Michalem Koudelkou.