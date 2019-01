Plaga končí ve vládě? Vyrojily se spekulace, vysoké školy jsou znepokojeny

"Předsednictvo Rady vysokých škol velmi oceňuje dosavadní spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a váží si jeho dlouhodobého úsilí v oblasti zvyšování kvality celého vzdělávacího systému včetně vysokého školství. PRVŠ proto vnímá aktuálně se objevující informace ohledně možné změny na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy se znepokojením," uvádí se v usnesení, které PRVŠ přijalo na dnešním zasedání.

Lidové noviny dnes s odvoláním na nejmenované zdroje z vládních kruhů uvedly, že by Plaga mohl být z vlády odvolán. Podle deníku jsou důvodem pro takový krok názorové střety ministra s poslancem ANO a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou o financování sportu.

List také uvedl, že Plagu by mohl ve funkci nahradit bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, který sice loni zvítězil v komunálních volbách, ale skončil v Brně v opozici, protože se ostatní strany dohodly na městské radě bez ANO.

Babiš se dnes nechtěl ke spekulacím o možné změně ve vládě vyjadřovat. "Dobře víte, že to nebudu komentovat. Držím tu linku, pokud by k tomu došlo, tak nejdřív jdu za panem prezidentem (Milošem Zemanem), potom to řeknu. Teď to není aktuální," napsal premiér ČTK.

V novoročním rozhovoru v České televizi Babiš nevyloučil, že by se letos mohla obměnit vláda. Spekulovalo se zejména o postavení ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který čelil kritice kvůli prosincovému dopravnímu kolapsu na opravovaném úseku dálnice D1 i kvůli tempu stavby dálnic.

KSČM, která podporuje menšinový kabinet, také kritizuje ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) zejména kvůli jeho postojům v rusko-ukrajinském konfliktu. Předseda ČSSD Jan Hamáček ale změny na ministerstvech, která má sociální demokracie, odmítl.