Padne Plaga? Ministr nemá signál, že by byl Babiš s jeho prací nespokojen

— Autor: ČTK

Ministr školství Robert Plaga nemluvil s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO) o tom, že by měl být odvolán z funkce. Má za to, že se za jeho působení řada věcí na ministerstvu školství podařila, řekl dnes novinářům. Spekulace o tom, že by měl Plaga ve funkci skončit, přinesl deník Lidové noviny ze skupiny Mafra, již vlastní holding Agrofert, který v minulosti patřil premiérovi a Babiš ho předloni vložil do svěřenských fondů.