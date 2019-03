Vyšší platy pro učitele? Poslanci včera výzvu odhlasovali, dnes je všechno jinak

Úterní hlasování o Bartoňově návrhu zpochybnil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Řekl, že se hlasování zdržel, v protokolu je ale zaznamenáno, že hlasoval pro. Předsedající Vojtěch Pikal (Piráti) namítal, že takový postup by nemusel být možný s ohledem na to, že poslanec musí podle jednacího řádu zpochybnit záznam svého hlasování bezprostředně.

Šéfové klubů ANO a KSČM Jaroslav Faltýnek a Pavel Kováčik ale poukazovali na to, že předsedající Tomio Okamura (SPD) ukončil tento bod i jednací den tak rychle, že poslanci neměli šanci hlasování zpochybnit.

Pikal navzdory tomu Foldynovo zpochybnění hlasování nepřijal. Proti jeho postupu podal námitku po několika přestávkách Kováčik, do čehož ale vstoupil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. "Problém spatřujeme v tom, že nyní je jiné složení Sněmovny než v úterý večer", uvedl.

Foldyna trval na tom, že zpochybnil hlasování při první příležitosti. "Nebylo to po dlouhé době, bylo to v nejbližší možné době, kdy jsem to mohl udělat," řekl novinářům. "Místo toho, kdy jsme dali 150 miliard na restituce církvím, kdybychom polovinu dali na školství, tak tady nemáme o čem diskutovat," dodal.

Spor o proceduru nakonec dospěl k opakovanému hlasování o Bartoňově usnesení, Sněmovna je nepřijala. Opoziční poslanci pak vyčítali vládní koalici ANO a ČSSD tolerované KSČM, že učitelům nechce přidat tolik peněz, kolik slíbila. Rovněž poslankyně sociální demokracie Kateřina Valachová ještě před hlasováním řekla, že Bartoňův návrh je zcela v souladu s programem kabinetu. Kabinet v programovém prohlášení přislíbil kroky, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017.

"Situace, kterou jsme dnes viděli na poli Poslanecké sněmovny, trvala dvě hodiny. Bylo to takové až skoro v jednu chvíli žalostné. Všechny politické strany, a já doufám, že to stále platí, si uvědomují, že v České republice je třeba podporovat vzdělanostní společnost. Platy učitelů a pedagogických pracovníků byly vyhodnoceny jako jedny z nejdůležitějších prvků pro to nakopnout české školství 21. století, aby povolání učitele bylo atraktivní," řekl na tiskové konferenci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ohledně pedagogů zůstaly v platnosti návrhy usnesení, jak je v úterý prosadil Roman Kubíček (ANO). Sněmovna v nich mimo jiné souhlasila "s postupným a systémovým navyšováním platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v souladu s programovým prohlášením vlády" a podpořila "dosažení strategického cíle, to je navýšení platů pedagogů na 130 procent průměrné mzdy", ovšem bez uvedení termínu.

Platné usnesení je podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v souladu s programovým prohlášením vlády. "Podporuje kroky, které konstruktivně a konzistentně děláme, že přidáváme systémově od ledna každého roku a dodržíme slib, že na konci volebního období v roce 2021 budou platy na 150 procentech úrovně roku 2017," uvedl. Diskusi ve Sněmovně považuje za "melu" a "honění populistických bodů".