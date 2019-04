Vypuknou státní maturity, studenty čeká sloh z češtiny a cizích jazyků

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny maturanty. Druhý povinný předmět si mohou vybrat mezi cizím jazykem a matematikou, na níž každoročně ztroskotá nejvíc studentů. Cizímu jazyku zřejmě i proto dají letos přednost zhruba čtyři pětiny maturantů. Z matematiky bude zkoušku skládat opět menší podíl středoškoláků než loni, a to o 2,1 procentního bodu.

Písemné práce z cizích jazyků se letos budou psát hned následující den po slohu z češtiny, zatímco v předešlých letech se konaly v období didaktických testů v květnu.

"Hlavním důvodem a účelem posunutí termínu písemných prací z cizího jazyka je zejména zajištění včasného ohodnocení písemných prací. Zároveň tento krok přispěje ke zvýšení kvality hodnocení písemných prací a k minimalizaci rizika chybovosti centrálních hodnotitelů," uvedl Marek Lehečka z Cermatu. O změně rozhodl Cermat se souhlasem ministerstva školství.

Podobně jako v minulých dvou letech se budou centrálně opravovat i slohové práce z českého jazyka. Tento způsob hodnocení kritizuje řada studentů a odborníků, učitelé na něj nemají jednotný názor. Podle některých je objektivnější než známkování ve školách, podle jiných je naopak nespravedlivý a nekvalitní. Současné vedení ministerstva školství se přiklonilo na stranu kritiků a připravilo změnu zákona, podle které by se písemná a ústní část maturit měla od jara 2021 vrátit na úroveň škol.

Matematiku si letos zvolilo 21,4 procenta přihlášených. Nejvíce studentů si ji vybralo na jaře 2012. Tehdy to bylo 43,9 procenta těch, co přišli k maturitám poprvé. Od té doby obliba matematiky každoročně klesala. Maturita z ní má být přitom nejpozději od jara 2022 povinná ve všech maturitních oborech s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých.

Z cizích jazyků čím dál více dominuje angličtina. Mělo by z ní maturovat více než 50.000 středoškoláků, což je kolem 95 procent těch, kteří si vybrali zkoušku z cizího jazyka. Necelá tři procenta se rozhodla pro němčinu, ještě méně pro ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu.

K nepovinné zkoušce Matematika+, která je obtížnější verzí testu z matematiky, se letos přihlásilo 3196 studentů. Je to o přibližně 830 víc než loni. Zkouška se bude konat v pondělí 6. května, k jejím výsledkům přihlíží některé vysoké školy u přijímání uchazečů ke studiu.

Ředitelé středních škol obdrží výsledky testů od Cermatu 15. května. Nejpozději další den je musí sdělit žákům. Výsledky písemných prací se ředitelé dozví později, ale vždy do začátku ústní maturity daného žáka. Ústní zkoušky státních maturit i zkoušky na úrovni školy se budou konat mezi 16. květnem a 10. červnem. Konkrétní termíny vypisují ředitelé škol. Všichni úspěšní maturanti by měli dostat maturitní vysvědčení do 12. června.