Maturita z češtiny: Studenti si stěžují na slohovky

Podle webu statnimaturita-cestina.cz může čekat maturanty v zadání řada nejrůznějších slohových útvarů, konkrétně: dopis, článek, líčení, popis, zpráva, referát, úvaha nebo recenze.

Mezi letos zadávanými tématy chyběla zpráva, na což začali maturanti žehrat na sociálních sítích. Obzvláště ti, kteří si loni jako slohový útvar vybrali zprávu, přiznávali, že letos by si nevěděli rady.

"Myslím, že Cermat asi zapomněl dát do slohové práce zprávu a charakteristiku, na kterou hodně studentů spoléhalo a bylo to tam téměř každý rok," napsala na facebooku studentka.

Další z loňských účastnic maturitních zkoušek si postěžovala. "Místo 10 témat, jich dáte 6 a z toho 2 články, jak povedené, fakt."

Kromě žánrů čekala na studenty nejrůznější zadání témat. Kromě samotného slohového útvaru totiž museli vyjít z krátkého textu v zadání na následující témata: Děsuplná noc (hororové vypravování), Fenomén fake news (článek), Zimní krajina (líčení), Charitativní projekt (úřední dopis), Kniha, kterou si musíte přečíst (článek s prvky recenze), Může účel světit prostředky? (úvaha).

Škála zadaných témat tak byla poměrně pestrá, což se některým diskutujícím na Facebooku líbilo.

"Aspoň se mi moje příprava vyplatila - týden jsem koukala na upíři deníky a na slohovce horor. Za mě jackpot!" pochvalovala si fanynka amerického seriálu.

"Krásné téma na úvahu, fenomén falešných zpráv, vypravování... Ten, kdo měl načteno, si v klidu mohl vybrat i recenzi. Nechápu tady ten pláč...," zhodnotil diskutér, který se podle všeho samotné zkoušky nezúčastnil.

Úspěch své práce si přál i jeden z maturantů, a to nejen v rámci maturitní zkoušky a ocenil praktičnost zadání. "Nejlepší by bylo, kdyby mi ten úřední dopis s žádostí o podporu toho charitativního projektu prošel a jako bonus by mi poslali částku, o které se v něm píše."

Jedna z loňských maturantek by si při letošní zkoušce nevěděla rady. "Maturovala jsem v roce 2017 a jsem ráda, že to mám za sebou. Dnes bych si tam nevybrala nic."