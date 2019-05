Kdy psát mě a kdy mně? Pomůže vám Vašek

Správné skloňování zájmena já vypadá následovně:

1. pád – já

2. pád – mě

3. pád-mně

4. pád – mě

5. pád – mně

6. pád – mnou

Mě se tedy pojí s 2 a 4. pádem. Při určování, zda napsat mě si můžeme tedy pomoci s pádovými otázkami. V druhé pádové otázce se ptáme bez KOHO, ČEHO?. V případě čtvrtého pádu je otázka KOHO,CO?

Příklady správného použití mě je např. „Beze mě (2. pád) by ses ztratil,“ povídá táta, který mě (4. pád) ztratil na parkovišti.

Naopak mně se pojí s třetím a šestým pádem. Při jeho určování si tedy můžeme pomoci otázkami třetího pádu - ke KOMU, ČEMU? - a otázkami šestého pádu – o KOM, ČEM?

Příkladem správného použití je např. věta: „Nemluv mně ( ke komu) o něm,“ řekl Alfonso o mně (o kom) Karlovi.

I v případě této znalosti je avšak určování správného tvaru poměrně ošidné. Např.ne vždy se předložka o pojí se šestým pádem. Můžeme třeba říci: já vím, že ti jde o mě (o koho). Jedná se tedy o čtvrtý pád, nikoliv šestý a proto je tam mě a ne mně.

Každý tvar má svůj smysl a dává smysl celé větě. Např. věta ztratil mě/mně. V prvním případě si můžeme položit kdo KOHO ztratil – mě (čtvrtý pád). V případě věty „ztratil mně“ věta sama o sobě neobstojí. „Ztratil mě kabát“ ale už smysl dává, protože se zde o hovoří o někom, kdo něKOMU ztratil kabát – je to tedy jasný třetí pád a použije se mně.

K zmatku přispívá též to, že lze použít v některých i alternativní verze tvarů mě/mně – mne/mi. Mne se pojí jako mě s druhým- k čemu mne potřebujete – a čtvrtým - koho ve mne vidíte - pádem. Naopak mi je spojeno s třetím pádem – k čemu mi jste.

Dobrou pomůckou, jak si určit, zdali se píše mě/mně, je si v duchu nahradit pády zájmena já pády zájmena ty. Jeho druhý a čtvrtý pád je tebe/tě (jsem bez tebe/mě, vidím tebe/mě), zatímco třetí a šestý pád je tobě (jdu k tobě/mně, mluvím o tobě/mně).

Jinou pomůckou je Vašek. Pokud do věty pasuje tvar Vaška, píšeme mě/mne. Pokud tvar Vaškovi, píšeme mně. Např. obešli jsme se bez Vaška (beze koho jsme se obešli – beze mě, 2. pád) nebo našli Vaška (koho našli – mě, 4. pád), přinesl to Vaškovi (přinesl to komu – mně, 3. pád) a mluvili o Vaškovi ( o kom mluvili – mně, 6.pád).