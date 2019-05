Ministr Plaga chce řešit školství s řediteli, vyrazil do krajů

"Hlavním cílem výjezdů je přímá komunikace s řediteli škol jakožto pracovníky, kteří jsou zodpovědní za chod jednotlivých škol," uvedla mluvčí. Příští týden se podle ní ministr chystá do Ústeckého kraje, kde by měl ve středu navštívit Litvínov, Most, Obrnice a Ústí nad Labem. Další výjezdy se budou plánovat průběžně, řekla Lednová.

Jedním z témat dnešní diskuse v Mníšku pod Brdy podle ní byly například platy pedagogů a jejich rozdělení. Rozpočet na platy učitelů v posledních letech vzrostl, podle odborů se ale k pedagogům nedostávají odměny. Do nadtarifů přitom od letošního ledna mělo putovat pět procent navíc, deset procent šlo do základu platu.

Ministr na konci dubna uvedl, že plánuje vyrazit do krajů a kontrolovat, jestli peníze školám přidělily. Podle předsedkyně Asociace krajů ČR Jany Mračkové Vildumetzové je problémem to, že se ředitelé nyní bojí rozdělovat peníze kvůli blížící se změně financování škol, na kterou se musí připravit od září. "Při dnešním výjezdu nepadla ze strany ředitelů v tomto směru žádná stížnost," řekla dnes Lednová.

Vláda ve svém programu slíbila, že platy učitelů i neučitelských profesí do konce volebního období v roce 2021 zvednou proti roku 2017 nejméně o polovinu, tedy na 150 procent. U pedagogů by to mělo být asi 46.000 korun. Loni měl učitel v průměru 35.089 korun hrubého měsíčně. Proti roku 2017 si polepšil o 10,9 procenta, což bylo nejvíc za poslední roky. Průměrná hrubá mzda v zemi loni vzrostla o 8,1 procenta na 31.885 korun.

Ředitelé škol se podle mluvčí dnes zajímali například o téma státních maturit, jednotných přijímacích zkoušek či možnost individuální volby předmětů na druhém stupni. Chtěli vědět, jak zajistit, aby studenti pedagogických fakult již při studiu pracovali ve školách a jak dosáhnout lepšího právního zastání učitelů ve vztahu k rodičům a ředitelů ve vztahu k zřizovatelům, sdělila. Řadu námětů, se kterými ředitelé přišli, si ministr zaznamenal, dodala mluvčí.