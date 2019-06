Žáci ZŠ do dílen? Předmět technika by se měl pilotně vyučovat na 53 školách

O rozhodnutí zavést do základních škol nový předmět technika, informoval minulý týden novináře ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Od roku 2022 by podle něj mělo jít o povinný předmět, už od letošního září by ho ale měly mít v rozvrhu děti v 53 pilotních školách. Havlíček uvedl, že je předmět napsán a připraven. Podle něj se bude lišit od dřívějších dílen a půjde o moderně pojatou výuku, která bude děti motivovat k propojování ručních a manuálních prací s novými technologiemi.

Podkladovou studii k zavedení nového předmětu vypracoval v Národním ústavu pro vzdělávání v loňském roce Jiří Dostál z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. "Společně s docentem Dostálem - propagátorem předmětu technika, který je rovněž autorem návrhu na zavedení tohoto předmětu do škol, se kterým byli premiér (Andrej) Babiš a ministr Havlíček seznámeni a podporují ho - intenzivně rozpracováváme konkrétní obsah výuky včetně očekávaných výstupů tohoto předmětu," uvedlo dnes ministerstvo školství.

"Ještě do konce června se pak setkáme s učiteli, kteří polytechnické vzdělávání již dnes úspěšně realizují v praxi, abychom po konzultaci s nimi obsah dopracovali," dodal úřad.

Podle podkladové studie by se měla technika zavést povinně jednu hodinu týdně ve všech ročnících druhého stupně základních škol. Cílem předmětu by mělo být naučit děti pracovat s různými druhy materiálu a nástroji, jako jsou třeba šroubovák, kladívko či kleště. Na úkor jakých jiných předmětů má být technika zavedena, tiskové oddělení ministerstva neupřesnilo. Neuvedlo ani, kolik by zavedení nového předmětu mělo stát a jak budou zajištěny materiální a personální podmínky pro tento předmět.

Zavedení předmětu Technika do ZŠ vzbudilo obrovský ohlas. Kombinace praktické výuky s novými technologiemi se rozjede pilotně v září na 53 školách, v roce 2022 bude na všech ZŠ.

Větší podporu technického vzdělávání a výuky praktických dovedností ve školách prosazuje dlouhodobě například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Záměr navrátit do škol předmět, kterému se dříve říkalo dílny, dosud narážel na chybějící prostory ve školách i jejich zastaralé vybavení, nedostatek místa v rozvrhu a málo peněz.

Požadavky na rozšíření výuky mají i odborníci na další předměty - například matematici nebo sportovci. Ministerstvo už dříve uvedlo, že s větším zařazením techniky počítá, ale konkrétní podoba jejího zapracování do výuky bude záležet i na dalším vývoji debat o potřebných změnách v rámcových vzdělávacích programech, které určují obsah učiva. Debatu o revizích zahájil ministr v únoru s tím, že do nich zapojí širokou veřejnost. Odborníci na kariérní poradenství, kteří se na přípravách změn v učivu podílí, už dříve ČTK řekli, že se zavedením povinného předmětu technika nesouhlasí.