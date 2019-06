Středoškoláci se bouří. Nechtějí povinnou maturitu z matematiky

ČSU ve své tiskové zprávě upozorňuje na to, že dle mezinárodních šetření PISA se matematická gramotnost v ČR stále snižuje. Neúspěšnost maturity z matematiky se v minulých letech pohybovala okolo 23 %.

Podle unie velký podíl na této neúspěšnosti má skutečnost, že se jedná o velice neoblíbený předmět. „Z dalšího mezinárodního šetření TIMS vyplývá, že čeští středoškoláci mají navíc vůbec nejvyšší nechuť ke škole v rámci zemí OECD. Pozitivní vztah k výuce, tedy to, že středoškoláky jednoduše baví, navíc souvisí s vyššími akademickými výsledky,“ stojí ve zprávě.

„Namísto snahy o zkvalitnění a zatraktivnění výuky nepopulární a neoblíbené matematiky se zavádí povinnosti, které velkému množství nás, středoškoláků, zamezí dále se v životě vzdělávat,“ tvrdí ČSU. Poukazuje na to, že středních odborných školách pedagogického a humanitárního zaměření a učilišť jsou zvyšovány počty vyučovacích hodin matematik „na úkor odborným předmětům, které středoškoláky zajímají a budou se jim pravděpodobně věnovat i v pracovním životě.“

Na víceletých gymnáziích v letošním roce byla neúspěšnost v testech matematiky v průměru 1,7 %. Oproti tomu na středních odborných školách pedagogického a humanitárního zaměření byla neúspěšnost okolo 46,1 % a na učilištích okolo 58,7%.

Podle unie je poměrně vypovídající, že výuka matematiky neprobíhá tak, jak by měla, a povinná maturita to nikterak nezlepší, skutečnost, že ačkoliv je maturitní zkouška z matematiky stále dobrovolná, od roku 2013 k letošnímu roku klesá počet těch, kteří si jí vybírají na úkor cizích jazyků. U gymnázií se jedná o pokles o 25,9 % a u středních odborných učilišť až o 75,35 %. „I přesto, že se každým rokem snižuje procento studentů, kteří si maturitu z matematiky vyberou, neúspěšnost razantně neklesá,“ podotýká ČSU, podle které s zavedením povinné maturity z matiky lze očekávat i zhoršení výsledků ze zkoušek z cizího jazyka.

ČSU podporuje návrh Pirátů, kteří požadují odstoupení o povinné maturity z matematiky. Argumentují tím, že by pouze vedla k růstu neúspěšnosti maturantů. Podle jejich odhadů by ze zhruba 60 000 žáků, kteří by maturitu skládali, by mohlo 20 000 z nich být neúspěšných.

Piráti též navrhují, aby se začalo uznávat střední vzdělání po vystudování čtyřletých oborů i těm studentům, kteří u závěrečných zkoušek neuspěli. Maturita by nicméně zůstala podmínkou pro přijetí ke studiu na vysoké škole.

Piráti se shodují s ministerstvem školství, že ústní a písemná část maturit, kterou nyní organizuje Cermat, by se měla vrátit na úroveň škol. Ministr školství Robert Plaga (ANO) v březnu zveřejnil návrh, podle kterého by se zavedení povinné maturity z matematiky mělo sjednotit na pozdější termín. Doposud je státní maturita z matematiky plánována na rok 2021.

Podle ČSU to však nestačí. „Odložení termínu zkoušky, což středoškoláci z České středoškolské unie vnímají jako jediný impuls současného ministra v tomto tématu, nepovažují za dlouhodobé a systémové řešení,“ stojí v tiskové zprávě.

„Dokud nedojde ke změnám v samotné výuce, nelze předpokládat lepší výsledky studentů u maturit celkově, natož u povinné maturity z matematiky. Kvalita výuky ovšem nelze výrazným způsobem celorepublikově zlepšit v horizontu dvou let, proto apelujeme na ministerstvo, vládu a jednotlivé poslanecké kluby, aby se zasadili o zastavení zavedení povinné maturity z matematiky a otevřeli debatu o zvyšování matematické gramotnosti nás, středoškoláků, především prostřednictvím zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky,“končí svůj apel ČSU.

Piráti tvrdí, že našli podporu svého návrhu u některých členů sněmovního školského výboru, a to z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Alespoň částečně by jej něj mohla podpořit i ČSSD.