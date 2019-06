Skončí rozbroje mezi Zemanem a akademiky? Šéf konference rektorů to vidí bledě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nově zvolený předseda České konference rektorů (ČKR) Petr Sklenička je otevřen diskusi s prezidentem Milošem Zemanem, bude ale vyčkávat na jeho kroky. Další vývoj vzájemného vztahu rektorů vysokých škol a prezidenta, který byl v posledních letech napjatý, by podle něj mohlo ukázat výročí 30 let od sametové revoluce. ČKR hodnotí kriticky hlavně pokračování kauzy tří nejmenovaných profesorů a to, že se prezident v uplynulé době stavěl odmítavě k některým rektorům.