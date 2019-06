Nejpalčivější problémy školství? Experti tápou, na povrch vyplula kontroverzní témata

Na otázky v průzkumu letos na jaře odpovídalo 257 odborníků z různých částí vzdělávacího systému. Do přípravy dotazníků se zapojilo 88 expertů, kteří mohli uvést pět oblastí, jež považují za hlavní nedostatky českého školství. Autoři průzkumu vybrali 39 výroků, které vyjadřovaly různé názory.

Největší podíl respondentů souhlasil, že české školství jako celek je dlouhodobě podfinancované a že je potřeba snížit administrativní zátěž ředitelů škol a poskytnou jim větší podporu. Mezi hlavní priority zařadili odborníci v průzkumu také potřebu vytvořit pro vzdělávání dlouhodobou koncepci státní politiky, která by nepodléhala změnám ve vládě. Za velmi důležité považují také zlepšení kvality přípravy nových učitelů a vyrovnávání rozdílné kvality jednotlivých škol.

"V tématech, u nichž byla identifikována vysoká míra souhlasu mezi aktéry, je možno začít rozvíjet spolupráci napříč vzdělávacím systémem," uvedla výkonná ředitelka SKAV Silvie Pýchová. Podle ní může průzkum posloužit i jako jeden z podkladů při práci odborníků, kteří nyní připravují dokument Strategie vzdělávací politiky do roku 2030.

Michal Pazour z Technologické agentury upozornil, že odborníci na vzdělávání se v Česku v řadě názorů rozcházejí a těžko hledají shodu na tom, co je třeba prioritně řešit. Mezi nejkontroverznější témata patří i podle průzkumu například to, jak chápat požadavek povinné školní docházky nebo povinného předškolního vzdělávání.

Odborníci se také neshodnou na tom, zda jsou konzervativní rodiče brzdou inovací, zda jednotné testy omezují prostor pro individuální rozvoj dětí a zda se mají zrušit speciální školy. O těchto věcech je podle Pazoura nutné více debatovat.

Podle zástupců expertní skupiny, která pracuje na nové strategii vzdělávání do roku 2030, by měl dokument přispět ke zlepšení důvěry lidí ve veřejné školství. Strategie má navázat na podobný dokument z roku 2014 a vláda by o ní měla rozhodnout v polovině příštího roku. Současný dokument si vytyčil jako cíle snižování nerovnosti ve vzdělání, podporu výuky učitele a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.