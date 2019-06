Inkluze je k ničemu? Situaci Romů a škol ve vyloučených lokalitách nezlepšila, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zavedení opatření ke společnému vzdělávání znevýhodněných dětí s ostatními nezlepšilo situaci škol v sociálně vyloučených lokalitách. Ke zlepšení by byla potřeba změna celkového přístupu majoritní společnosti k Romům. Pomoct by mohlo například i zavedení pevných pozic pro asistenty a zavedení sociálních asistentů ve školách. Vyplynulo to z kvalitativního průzkumu Nadace OSF, jehož výsledky dnes představila Dana Moree z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.