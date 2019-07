Zeman jmenoval Bareše rektorem Masarykovy univerzity, ocenil vznik "elitního klubu"

Zeman Barešovi poblahopřál k jeho jmenování. Podotkl, že všechny české vysoké školy klesají v tabulkách světových univerzit. "Víte, že zastávám názor, že pouze síla výrazné osobnosti v čele jakékoli instituce může tuto situaci změnit. Přeji vám tedy, abyste byl takovou výraznou osobností," řekl.

V proslovu také Masarykovu univerzitu označil za vysokou školu, která patří ke špičkovým českým univerzitám. Ocenil, že vytvořila iniciativu na "elitní klub" pěti kamenných univerzit. "Já to velice vítám, protože to umožňuje odlišit poctivou práci od toho, kdy vysokoškolský diplom je spíše záležitostí peněz než záležitostí znalostí," řekl prezident. Byl by rád, kdyby to byla inspirace pro další vysoké školy v Česku.

V čele Masarykovy univerzity Bareš nahradí Mikuláše Beka, který instituci vedl dvě funkční období. Akademický senát dal Barešovi přednost před protikandidátem, kterým byl geolog Jaromír Leichmann z přírodovědecké fakulty. Bareš získal 36 ze 47 platných odevzdaných hlasů, Leichmann 11.

"Masarykova univerzita hodně investovala do svého zázemí, které je dnes na špičkové evropské úrovni, potřebujeme ale dále rozvíjet potenciál našich akademiků a studentů, kteří mají a budou mít hlavní podíl na tom, jak úspěšní se v budoucnu jako univerzita staneme," uvedl dnes Bareš.

Jeho cílem je to, aby Masarykova univerzita v prestižních světových žebříčcích vysokých škol pronikla do první pětistovky a předstihla do roku 2030 Univerzitu Karlovu, která je v tuto chvíli českou jedničkou. Zaměřit se chce i na posílení role Masarykovy univerzity ve společnosti. "Jako vysoká škola musíme více vnímat společenské potřeby a vyjadřovat se k důležitým společenským otázkám a problémům. Jsme apolitická instituce, ale vůči společnosti máme odpovědnost, a navíc i potřebnou expertízu," řekl Bareš.

Padesátiletý rodák z Brna je od února 2018 děkanem Lékařské fakulty MU. Do té doby byl od roku 2015 prorektorem pro akademické záležitosti univerzity a od roku 2012 statutárním zástupcem rektora. V letech 2012 až 2018 byl také zástupcem přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, od roku 2018 je místopředsedou Asociace děkanů lékařských fakult.

Bek, který se loni stal senátorem a po dvou funkčních obdobích v čele univerzity už na místo rektora nemohl kandidovat, měl v minulosti se Zemanem rozpory. Bareš po svém zvolení řekl, že očekává, že Zeman bude rozhodnutí akademického senátu respektovat a skutečně ho rektorem jmenuje. Uvedl, že by té příležitosti chtěl využít k diskusi s prezidentem k vysvětlení role Masarykovy univerzity ve společnosti. Bek zvolení Bareše uvítal.