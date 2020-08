Děti nejsou riziková skupina, absence školy jim ublíží víc než covid-19, míní britský profesor

Podle profesora a lékařského důstojníka Chrise Whittyho bude minimálně příštích devět měsíců pro žáky, studenty a pedagogy klíčových. Rovněž také varoval, že stráví-ly děti příliš času doma na úkor školy, podepíše se to na nich více než samotný koronavirus. Informovaly o tom Lidové noviny.

Experti jsou navíc zajedno, že covid-19 není u dětí tak nebezpečný jako u dospělých. Dětská úmrtí s koronavirem jsou zpravidla připisována sekundárním vážným chorobám. Například Centrální statistický úřad Velké Británie avizoval, že s covidem-19 zemřelo v zemi od března do června pouze 10 jedinců do 19 let. Celkový počet úmrtí ve Spojeném království přitom činí téměř 42 tisíc lidí.

Nebezpečí dětských úmrtí v důsledku koronaviru lze z výše uvedeného důvodu považovat za téměř mizivé. I proto je také z hlediska fyzického i duševního zdraví víc poškodí, když se nebudou vzdělávat se svými spolužáky a učiteli. Alespoň tohoto názoru je profesor Whitty. Děti totiž vyžadují osobní kontakt. Kromě toho se také ukázalo, že u dětí navštěvujících školská zařízení v průběhu června bylo zvýšené riziko nákazy doma než ve škole. Žádná opatření navíc nejsou zcela bez rizika a je potřeba vzít v potaz všechna pro a proti.

Mnohem více nebezpečný je ve škole přenos koronaviru mezi zaměstnanci. Podle epidemiologa Siana Griffithse, který poskytl rozhovor BBC, by to měli být právě učitelé a rodiče, kdo bude dbát na zvýšenou hygienu rukou a zakrývání obličeje při kašlání a kýchání. V momentně, kdy jsou ve velkém shonu nebo stresu, na tato jednoduchá opatření častokrát zapomenou.

Nejvíce ohrožení jsou ale lidé pokročilého věku. Zda se budou chtít prarodiče vídat se svými vnoučaty i během školního roku, je samozřejmě na nich, ale pravděpodobnost, že chytnou covid-19 od nich je mnohem menší než u dospělých.