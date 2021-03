Asociace děkanů LF ani Masarykova univerzita nesouhlasí s pracovní povinnosti studentů

Podle děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara vyjádřila asociace souhlas s nasazením předposledního pátého ročníku, a pokud by to nestačilo, tak i některých dalších, například čtvrtého. "Mělo by to však být podloženo analýzou jejich potřebnosti na konkrétním pracovišti," řekl Maďar. Ve svém stanovisku ze čtvrtka asociace kromě toho deklarovala ochotu dál rozšířit dobrovolnou pomoc, do které je v současnosti zapojeno více než 500 studentů medicíny.

Pracovní povinnost, která platí od pondělí 8. března, se týká vedle studentů třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol také čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného lékařství. S výjimkou posledních ročníků se vztahuje rovněž na všechny studenty vysokých a vyšších odborných škol, kteří se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. V nemocnicích mají pracovat také všechny ročníky navazujících zdravotnických magisterských programů a jednooborového studia psychologie s výjimkou posledních ročníků.

"Studenti všech lékařských fakult již rok pomáhají dobrovolně, a proto děkani LF trvají na tom, aby těmto studentům nebyla pracovní povinnost nařízena," uvedl po dnešním rozhodnutí vlády Komárek. "Doufáme, že vyhlášená pracovní povinnost potrvá jen minimální dobu nezbytnou pro stabilizaci zdravotní péče a studentům nebude bráněno v náročné přípravě na lékařské povolání," dodal.

Komárek připomněl, že asociace se k nařizování pracovní povinnosti studentům medicíny vyjadřovala nesouhlasně opakovaně již v minulosti. Plošné nasazení všech studentů podle děkanů velmi nepříznivě ovlivňuje kvalitu jejich studia a v dlouhodobém horizontu může vést k problémům v celém zdravotnickém resortu, vysvětlil.

Jako jednu z podmínek pro pracovní nasazení studentů vidí fakulty podle Komárka prioritní vakcinaci těch, kteří budou v zařízení vypomáhat, což poslední usnesení vlády a vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zohledňuje, doplnil Komárek. Blatný dnes řekl, že ve chvíli, kdy studenti nastoupí, bude jim tak jako dalším pracovníkům ve zdravotnictví umožněno očkování proti covidu-19 přednostně.

Pracovní povinnost studentům zdravotnických oborů uložila vláda za epidemie koronaviru zatím dvakrát, působili především jako pomocný zdravotnický personál. Loni na jaře trvala od poloviny března zhruba dva měsíce, druhá pracovní povinnost skončila studentům také po dvou měsících v polovině prosince. Studenti, kteří v nemocnicích pracovali dobrovolně nebo tam měli pracovní smlouvu, mohli v zařízeních zůstat.

Masarykova univerzita nesouhlasí s pracovní povinností studentů

