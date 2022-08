Balaš: Na začátek školního roku se nechystají žádná protiepidemická opatření

Nevyloučil zpřísnění v případě výrazného zhoršení situace, například zavírání škol by podle něj ale ministerstvo školství nepodporovalo. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v současné situaci nejsou opatření nutná, vývoj chce sledovat.

"Nepředpokládá se, že bychom plošně testovali, že bychom školy zavírali, ale samozřejmě může nastat situace, že na přechodnou dobu nebude žádné zbytí," uvedl Balaš. Současný vývoj epidemie podle něj nenasvědčuje tomu, že by kvůli epidemii měly nastat vážné problémy. Ministerstvo podle něj bude situaci sledovat a radikálněji by se řešila jen v případě, že by například vážně onemocnělo větší množství učitelů. "Věřím, že to zvládneme. Budu muset vycházet z toho, co nám řekne ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice," dodal.

Balaš zároveň připomněl, že ministerstvo školství bylo jedním z resortů, které se již v minulosti stavěly proti uzavírání škol a plošné výuce na dálku. Úřad si je podle něj vědom toho, že distanční vzdělávání může mít negativní vliv i na psychiku dětí. Kdyby se přesto musela zavést přísnější opatření, čerpalo by podle něj ministerstvo ze svých zkušeností z minulosti.

To, že se pro školy na začátku září nechystají žádná protiepidemická nařízení, potvrdilo ČTK i ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle jeho mluvčího Ondřeje Jakoba by přesto školy měly dbát na zvýšenou hygienu vnitřních prostor. MZd čeká příchod další vlny epidemie na podzim, podle ministra Vlastimila Válka (TOP 09) dorazí vlna zřejmě později než loni, a to nejspíš v listopadu.

Opatření proti šíření covidu-19 doprovázela zahájení školního roku v září 2020 i 2021. Zatímco v předminulém školním roce spočívala hlavně v doporučeních k přísnějším hygienickým opatřením, jako je časté větrání či dezinfekce rukou, v minulém školním roce musely děti navíc podstoupit i testy na koronavirus a nosit roušky.

Přísnější opatření měla podle bývalé vlády Andreje Babiše (ANO) zabránit šíření nákazy do té míry, aby se nemusely zavírat školy. Řada tříd i škol se tomu ale přesto nakonec nevyhnula a musela kvůli nařízeným karanténám přejít na výuku na dálku. Na distanční výuce strávili žáci kvůli epidemii v uplynulých dvou letech s přestávkami několik měsíců.

Počty nových pozitivních testů na koronavirus začaly na začátku července znovu růst, po několika týdnech ale letní vlna opět pozvolna klesá. V posledním týdnu bylo v pracovních dnech pozitivně testováno mezi 2000 a 3000 osobami, další stovky denně se nakazily opakovaně. Reálný počet nakažených je pravděpodobně výrazně vyšší než počet pozitivních testů.