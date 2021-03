Část žáků se do škol možná vrátí 12. dubna. První ročníky na střídačku

Plaga opoziční politiky utvrdil v názoru, že návrat části dětí k prezenční výuce v polovině dubna je reálný a že ministerstvo školství je schopno ho připravit a zorganizovat. Plaga po jednání ČTK řekl, že by se třídy prvního stupně základních škol mohly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Termín návratu ale musí podle něj určit ministerstvo zdravotnictví. Koalice Spolu nepovažuje rotační model výuky za ideální.

Informace ke školám, rodičům, žákům i veřejnosti musí podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného putovat včas, aby se všichni mohli připravit. Prioritou koalice je otevření mateřských škol, prvního stupně základních škol včetně malotřídek či speciálních základních škol. Podobně jako Piráti a STAN se Spolu kloní k pilotním projektům testování žáků na několika školách.

"Pokud by došlo k rozšíření nových mutací, situace bude úplně jiná. Ale pokud se bude dařit epidemii krotit a nebude docházet k dramatickému zhoršování, není důvod, proč by žáci a vzdělávání neměli být prioritou," uvedl Výborný.

Podle Pirátů a STAN by se mělo otevírání škol řešit regionálně podle epidemické situace v krajích či okresech, nikoli plošně. S tím nesouhlasí koalice Spolu. "Není možné zodpovědnost přenášet na zřizovatele a ředitele škol," poznamenal Výborný.

Ani dnešní jednání s Plagou nevyvolává podle Fialy ochotu ODS podpořit další prodloužení nouzového stavu. Vláda žádá Sněmovnu o dalších 30 dní stavu nouze, platil by tedy do 27. dubna. Aktuálně končí s 28. březnem. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové přetrvávají závažné důvody pro nepodporu. "Jednání nemělo ambici a šanci cokoli změnit," řekla. Poslanecký klub KDU-ČSL ve středu jednal do noci. "Myslím, že jsme se posunuli k nějakému stanovisku za celý poslanecký klub. V tuto chvíli budeme analyzovat dnešní možná i páteční ranní data, podle toho se rozhodneme," dodal Výborný.

Plaga: První stupeň ZŠ by se měl střídat ve výuce doma a ve škole

Třídy prvního stupně základních škol by se po znovuotevření měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Počítá s tím plán návratu žáků do lavic, který připravilo ministerstvo školství. Po dnešním jednání s opozičními poslanci Pirátů, hnutí Starostové a nezávislí a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) to ČTK řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vedle dlouhodobých priorit jako otevření škol pro nejmladší žáky nebo praktické výuky ve středních a vysokých školách by podle něj ministerstvo chtělo umožnit třeba i skupinové konzultace. Termín pro návrat musí určit ministerstvo zdravotnictví, dodal.

"Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole)," uvedl ministr. Poukázal přitom na výsledky studie Centra pro modelování biologických a sociálních procesů (BISOP), podle kterých mohou týdenní rotace tříd prvního stupně snížit šíření nákazy covidu-19 zhruba o 88 procent proti běžnému stavu. S dalšími režimovými opatřeními by měl být efekt ještě větší. To by podle Plagy mělo vytvořit prostor i pro obnovení praktické výuky ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol.

Od 1. března jsou kvůli zhoršení epidemie otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní žáci a studenti se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že by se do lavic mohli začít vracet zřejmě ve druhé polovině dubna. Ministerstvo školství je podle Plagy připraveno o tom s resortem zdravotnictví jednat. "Ten, kdo musí říct jasné termíny nebo kritéria, je ministerstvo zdravotnictví," řekl. Předpokládá, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová to udělá příští týden .

Podle Plagy se plán ministerstva školství v mnohém shoduje s návrhy opozice. Z dopisu ministra sněmovnímu školskému výboru, který na twitteru zveřejnila poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) plyne, že kromě rotační výuky navrhuje také rozšíření povinnosti nošení respirátorů či roušek i na školy a speciální školy. Nemusely by je nosit děti, kterým by to neumožňovalo jejich postižení, řekl dnes Plaga.

Chtěl by také umožnit dobrovolný návrat závěrečných ročníků základních či středních škol v omezeném režimu v takzvaných studijních skupinách. Pokud by se školy nemohly otevřít, měly by se podle něj žákům s problémy v učení povolit konzultace ve skupinách do šesti lidí. Dosud jsou možné jen individuální konzultace.

Ministerstvo školství má podle Plagy vše pro návrat žáků do škol připravené. V únoru školám poslalo 3,5 milionu respirátorů, deset kusů na zaměstnance. Počítá s testováním dvakrát týdně antigenními testy a vyjednalo přednostní očkování pracovníků škol. K vakcinaci se dosud přihlásilo kolem 190.000 ze zhruba 330.000 učitelů i nepedagogů ve školách. Dávku vakcíny jich k 22. březnu dostalo 86.519.

Denní přírůstky nově nakažených v posledních dnech klesají. Nemocnice jsou ale stále přetížené, jinou než covidovou péči omezily. Na počet obyvatel má republika nejvíc obětí nákazy. Řada seniorů či chronicky nemocných lidí, kteří patří k nejvíce rizikovým skupinám, ještě proti covidu-19 nedostala ani první dávku očkování. Vedle lidských ztrát jsou velké i ztráty ekonomické.