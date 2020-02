České vysoké školy rázně reagují na koronavirus

Například Masarykova univerzita zrušila příjezd šesti studentů z Hongkongu, kteří měli po 15. únoru dorazit do Brna na jarní semestr. Původně škola očekávala 24 studentů a akademiků z Číny, po uzavření konzulátu v Šanghaji, který přestal vydávat víza, se jejich počet snížil na 16. Šest z nich musí zůstat ve vlasti, deset jich už stačilo v mezičase dorazit do Česka.

"Jejich účast na výuce je o dva týdny odložena a musí věnovat zvýšenou pozornost svému stavu. Opatření byla přijata i na kolejích, kde jsou vyčleněny kapacity pro případnou izolaci kohokoliv, kdo by měl podezření z nákazy a jeho následný transport na Kliniku infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno," uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Technická univerzita v Liberci zastavila už na začátku února pro nadcházející semestr v obavě z šíření koronaviru výměnu s Čínou a rizikovými oblastmi Asie. Univerzita s Číňany dlouhodobě spolupracuje, zejména její textilní fakulta. V Liberci nyní studuje šest mladých Číňanů, opatření hygieniků se jich ale netýká. "Studovali v Liberci už v předchozím semestru, někteří z nich jsou tu už několik let. Všichni studují doktorské studium na fakultě textilní. V inkriminované době šíření koronaviru zůstali zde v republice, neletěli domů ani v době českých Vánoc, ani na nedávné oslavy čínského nového roku," uvedl mluvčí školy Radek Pirkl.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) kvůli očekávanému příjezdu jedné stážistky z Číny minulý týden kontaktovala krajskou hygienickou stanici, která ji po dohodě s její praktickou lékařkou nařídila speciální režim. Od příjezdu 4. února tak zůstává po dobu 14 dnů ve svém pokoji. Univerzita také z bezpečnostních důvodů zrušila příjezd deseti studentů z Číny, kteří měli v letním semestru navštěvovat Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara.

Opatření kvůli koronaviru zkomplikovala situaci třem univerzitám v Moravskoslezském kraji, které očekávaly příjezd studentů z Číny. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita i Slezská univerzita v Opavě se s většinou studentů snaží dohodnout na posunu jejich příjezdu do doby, než to bude ze zdravotního hlediska bezpečné. Čtyři studenti a jedna pedagožka ale už do regionu přicestovali a univerzity jim podle pokynů hygieny musely zajistit karanténu. Aktuálně je jejich zdravotní stav dobrý.

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně izolovala podle nařízení hygieniků dva čínské studenty, kteří nedávno pobývali v Číně. Ani jeden z nich nemá žádné zdravotní potíže, jsou pouze preventivně izolovaní na vysokoškolských kolejích. Jednomu z nich skončí karanténa ve středu, druhý v ní ještě zůstává, řekla dnes ČTK prorektorka UTB Adriana Knápková. Na kolejích jsou ubytovaní ve vlastní buňce se sociálním zařízením, je jim zajištěno jídlo, univerzita je s nimi v kontaktu.

Vysoká škola polytechnická Jihlava má formálně ke studiu zapsané dvě studentky z Číny. Jedna z nich ale ke studiu fakticky nikdy nenastoupila. "Druhá je v devátém semestru a je od 18. ledna mimo školu, má před státnicemi. Termín, kdy by se měla dostavit, je nejdřív v červnu," řekla mluvčí školy Magdalena Martini.

Ústecká Univerzita J. E. Purkyně seznámila na základě doporučení hygieniků studenty a pedagogy se zásady chování v souvislosti epidemii koronaviru. "Nemáme tady žádné studenty, které bychom v souvislostí s epidemií řešili," řekla dnes ČTK mluvčí univerzity Jana Kasaničová. Na univerzitě je pouze jedna studentka z oblasti zasažené virem, v Česku ale pobývá dlouhodobě.

Univerzita Palackého už dříve až do odvolání zastavila příjezd čínských studentů, kteří do Olomouce mířili na studijní pobyt, zimní školu či se vraceli na semestr. Vyzvala také své studenty, kteří pobývali v Číně, aby se vrátili domů.

Pražští hygienici nařídili 31 pražským vysokým školám, aby kvůli epidemii koronaviru izolovaly na 14 dní studenty a pedagogy, kteří přijedou z Číny. Musejí je také hygienické stanici nahlásit. Studenti se nesmí účastnit výuky nebo chodit do knihoven.