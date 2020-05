Covid-19 v brněnské školce. Dítě mělo pozitivní test, celá třída jde do karantény

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pozitivně testováno na covid-19 bylo jedno dítě z Mateřské školy Duha v městské části Brno-Bystrc. Část dětí ze školky jde na 14 dní do karantény. Zařízení informaci zveřejnilo na svém webu. Na nákazu ve školce upozornila Česká televize. Zřizovatelem mateřské školky je městská část. Starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD) ČTK řekl, že rodiče provedli test a zjistili, že jejich dítě má covid-19 bezpříznakový, tak to nahlásili do školky.