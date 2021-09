Covidová opatření komplikují cizincům příjezd na VŠ

Kvůli dlouhým čekacím lhůtám na víza zřejmě nestihnou přicestovat všichni před začátkem akademického roku. Vysoké školy jim proto nabídnou možnost distančního zápisu či výuky on-line. Vyplývá to z vyjádření mluvčích Univerzity Karlovy (UK) a Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Zájem cizinců o studium v ČR je podle nich podobný jako v minulosti.

Do Česka mohou nyní podle mimořádných opatření bez uvedení důvodů cestovat občané ČR a dalších států EU nebo cizinci, kteří mají v EU pobytové oprávnění. Co se týče ostatních cizinců, mohou do ČR vstoupit za jakýmkoli účelem jen ze zemí s nízkým rizikem nákazy nebo pokud mají dokončené očkování vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo odpovídající vakcínou, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) pro nouzové použití. Jinak mohou přijet jen ve výjimečných případech, mezi které patří mimo jiné studium.

Podle mluvčího UK Václava Hájka pandemie ovlivňuje zejména příjezd cizinců ze zemí, kde je velmi vysoké riziko nákazy covidem-19. "Tam v období zvýšeného zájmu uchazečů o vízum, tedy v červnu až září, byly a jsou zařazeny mimo jiné i Rusko a Indie, tedy země, odkud se hlásí tradičně vysoký počet uchazečů," uvedl. V zemích s extrémním rizikem nákazy nepřijímaly české konzuláty do 30. července žádné žádosti o víza, výjimka pro případy studia začala platit od 31. července. Lhůty pro vyřizování víz se tím prodloužily.

Podle Hájka mohli někteří cizinci získat vízum ve zrychlené proceduře programu Režim student, který vláda schválila v roce 2017. Pro množství víz z jednotlivých zemí jsou v něm ale kvóty a letos byl zájem o jeho využití výrazně vyšší než v minulých letech, takže v něm všichni neuspěli, řekl. Ne všichni se tak podle něj stihnou do ČR dostat před začátkem akademického roku, který je na většině vysokých škol na přelomu září a října.

"Konkrétně dle dat MŠMT byla například na zastupitelských úřadech v Novém Dillí a Moskvě s měsíční kvótou 100 uchazečů (na vysoké školy v ČR) kvóta v srpnu překročena o 155, respektive 212 uchazečů. Na zastupitelském úřadu Jekatěrinburgu s měsíční kvótou 40 uchazečů byla překročena o 90 uchazečů," uvedl mluvčí UK. Podle mluvčí VŠE Martiny Mlynářové se proto nyní problémy s příjezdem do ČR týkají hlavně ruských studentů.

S Hájkem se shodla, že zejména zájem lidí z EU a samoplátců v cizojazyčných programech o studium v ČR zůstává podobný jako v předešlých letech. Pokud se do země nedostanou, budou moct na VŠE podobně jako v uplynulém akademickém roce využít i nabídky výuky on-line, řekla. "Fakulty Univerzity Karlovy nabízejí svým přijatým uchazečům alespoň možnost distančního zápisu do studia," dodal Hájek.

Podle webu ministerstva zahraničí fungují nyní omezené vízové služby na zastupitelských úřadech ve 49 zemích. Kromě Indie a Ruska jsou mezi nimi také třeba Ukrajina, Kazachstán, USA či Velká Británie.

Zahraničních studentů bylo loni v ČR 50.102, tedy zhruba 16,7 procenta všech studujících. Kolem dvou pětin cizinců byly Slováci. Rusů bylo 7526, Ukrajinců 4083, Kazachů 2356 a Indů 1164. Američanů studovalo v Česku 429 a Britů 420. Studium v angličtině si platilo 8702 cizinců.