Děti se nevyhnou testům ve školách ani v předvánočním týdnu. Proběhne pouze jednou

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připomněl, že každé pozitivně testované dítě musí jít ještě na potvrzující PCR test. Podle něj je testování v pondělí lepší variantou, při pozdějším testování by rodiče museli s dětmi na PCR test na Štědrý den nebo o vánočních svátcích.

Že se testování dětí před Vánocemi nebude konat v poslední den výuky ve středu 22. prosince, už v minulých dnech připustil ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO). Zdůvodnil to dlouhými čekacími lhůtami na potvrzující PCR testy v některých regionech. Plaga uvedl, že by o termínu testování měla v pondělí rozhodnout vláda. Vojtěch ale řekl, že neví o tom, že by kabinet měl věc projednávat.

Podle Svrčinové vzešlo rozhodnutí z jednání s ministerstvem školství, které se uskutečnilo v minulých dnech. V pondělí 20. prosince tedy podle hlavní hygieničky bude plošné testování, které může na základě rozhodnutí krajských hygieniků doplnit testování v ohnisku nákazy. Tento systém už podle Svrčinové funguje například v Libereckém, Královéhradeckém a Moravskoslezské kraji. Liberecký kraj má podle ní připravené mobilní týmy, které doplňující testování mohou ve školách udělat.

Svrčinová také řekla, že ministerstvo připravuje nové technické řešení vydávání žádanek na potvrzující PCR test pro pozitivně testované děti ve školách. Nyní musí žádanku vystavit praktický lékař dětí nebo hygienik. Nově by vše mělo jít automaticky přes pracovníky v externích call centrech.