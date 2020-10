Distanční výuka zkomplikuje přípravu prvňáků, obává se ředitelka ZŠ

"Pro prvňáky online výuka nepřipadá v úvahu, bude to všechno na rodičích. Už z jara víme, že distanční výuka není vhodná pro děti ze sociálně slabých rodin, rodiče jim nepomůžou," řekla Smetanová.

Komplikovanější je distanční výuka i pro děti, které mají s učením problémy a které potřebují osobní pomoc učitelů či asistentů. "Tyhle děti z jara nyní neumí nic, teď jsme to s nimi začali dohánět. A ve chvíli, kdy zase zůstanou doma, tak jde celé učení do kopru. Bohužel. A není to rozhodně šťastné řešení, musím říct," řekla Smetanová.

Škola zatím nemá dost tabletů na půjčení. K dispozici jich má jen několik, poptávka po technice ale bude nejspíš vyšší. Školy dostaly čas od ministerstva školství do prosince, aby mohly nakoupit techniku, což mnohé ještě nestihly. ZŠ Prodloužená obdrží 890.000 korun, částka se odvíjí podle počtu učitelů. Do školy dochází 740 žáků. "My nemáme dost vybavení na půjčení," řekla Smetanová.