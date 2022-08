Do škol nastoupí v září méně než původně odhadovaných 130.000 válečných uprchlíků

"V průběhu druhé poloviny srpna bude probíhat ze strany škol ještě potřebná aktualizace dat. Předpokládáme, že v průběhu přípravného týdne tak většina z nich učiní. Až následně, aby nedocházelo ke zkreslení, lze data prezentovat," uvedlo ministerstvo. "Již nyní lze nicméně říct, že rozhodně nebudou naplněny krizové scénáře z první poloviny tohoto roku, které předpovídaly příchod až 130.000 ukrajinských dětí," dodal úřad.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu řekl, že školy budou podle dat ze zápisů připraveny přijmout v září na začátku nového školního roku příchozí z Ukrajiny bez omezení pro české žáky. Počet hlásících se Ukrajinců neuvedl.

Některé školy hlásily kvůli začleňování uprchlíků už v uplynulém školním roce potíže s kapacitou. Zvláštní zákon v takovém případě umožnil základním školám zažádat o navýšení kapacity bez stanoviska hygieniků či stavebního úřadu až na maximum 34 žáků ve třídě a školkám na 28 dětí. Pokud by neměly místo v běžných třídách, mohou pro ukrajinské uprchlíky vytvářet i oddělené třídy.

Podle údajů ministerstva školství ke konci června přišlo do škol v Česku od začátku ruské invaze zhruba 39.000 dětí z Ukrajiny. Zápisy Ukrajinců na školní rok 2022/2023 se v základních a mateřských školách konaly od 1. června do 15. července. České děti se zapisovaly ke školní docházce v dubnu a do školek v květnu. Loni v září nastoupilo podle ministerstva do prvních tříd základních škol zhruba 108.000 dětí a do školek kolem 116.000.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Od počátku invaze jich podle ministerstva vnitra získalo víza zhruba 413.000. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v České republice, není znám. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle ministerstva vnitra k 22. červnu asi třetinu.