Do škol se přihlásilo 40 tisíc ukrajinských dětí. Přišlo jich ale o 30 tisíc více

— Autor: ČTK

Do škol se podle zatím neuzavřených dat ze zápisů, které končí v pátek, přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo. Po dnešním jednání se zástupci vlády to na tiskové konferenci uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS).