Do škol se žáci na Děčínsku vrátí v pondělí, řekl hejtman Schiller

Krajská hygienická stanice odklad částečného obnovení chodu škol minulý týden zdůvodnila špatnou epidemickou situací v okrese. Růst počtu případů onemocnění covid-19 za týden tam byl nejvyšší v kraji. Hejtman řekl, že opatření už nadále není nutné. Omezení se týká pouze škol, otevřeny jsou všechny provozovny, které tak mohly podle nařízení vlády od pondělí učinit.

"Nebudeme nařizovat další odsun školní docházky. Situace se uklidňuje, snižuje se počet nemocných," řekla ČTK a Českému rozhlasu ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. Menší vytíženost v souvislosti pandemií na Děčínsku zaznamenala krajská záchranná služba.

Brazilská mutace, která se na Děčínsku objevila, nebyla novější agresivnější a nakažlivější varianta viru, ale méně schopná mutace z loňska. Sdělila to šéfka Národní referenční laboratoře pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu Helena Jiřincová. Nařízení o posunu obnovení prezenční školní docházky je platné na Děčínsku jako v jediném okrese v ČR do 18. dubna. "Pak vyprší jeho platnost a dál se prodlužovat nebude. Neplánují se v kraji žádná další plošná opatření," uvedl hejtman. Kdyby někde na škole vyskytlo onemocnění covid-19, řešili by to hygienici lokálně, karanténou v daném zařízení.

Rozhodnutí o odkladu platí tento týden pro základní a mateřské školy, základní umělecké školy a další zařízení pro mimoškolní aktivity. V Rumburku zůstává otevřená jedna základní a jedna mateřská škola, kde pečují o děti rodičů vybraných profesí. Stejně to funguje ve Varnsdorfu. V Děčíně se otevřely pro tyto děti jejich kmenové školy.

Školy na Děčínsku jsou už zásobeny antigenními testy pro žáky a náměstek děčínského primátora Martin Pošta řekl, že některé děti už si test vyzkoušely, aby bylo jasné, jak bude testování od pondělka fungovat. "Ředitelé nyní mohou dát vědět rodičům, které ročníky se v rámci rotační výuky do škol vrátí," řekl ČTK Pošta (Volba pro Děčín), který přivítal informaci, že se nařízení hygieniků nebude prodlužovat.