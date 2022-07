Do škol v Česku přišlo od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu zhruba 39.000 dětí

Dočasnou ochranu v Česku získalo od začátku války téměř 394.000 ukrajinských uprchlíků. Kolik jich v Česku přesně pobývá, není známo. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Podle údajů ministerstva vnitra k 22. červnu tvořily asi třetinu z uprchlíků z Ukrajiny děti a mládež ve věku do 18 let.

Podle dat ministerstva školství nastoupilo na české mateřské školy za dobu války přes 5000 dětí z Ukrajiny, na základní asi 32.000 a na střední zhruba 1500. Další asi stovka žáků z Ukrajiny se vzdělávala na konzervatořích a vyšších odborných školách. Na konci června už ale asi pětina z těchto ukrajinských žáků mateřské, základní a střední školy v Česku nenavštěvovala, uvedlo ministerstvo.

Mateřské školy mají podle ministerstva školství stále přes 10.000 volných míst pro umístění dalších dětí přicházejících z Ukrajiny a od začátku příštího školního roku mohou vytvořit dalších více než 6000 míst. Na základních školách je ještě přes 134.000 volných míst pro žáky z Ukrajiny a vzniknout může dalších skoro 30.000 nových míst.

Do českých škol nepřicházeli od začátku války jen žáci z Ukrajiny, ale také učitelé nebo jiní školští pracovníci. Podle údajů z konce června pracovalo na školách v Česku celkem 554 pracovníků z Ukrajiny vykonávajících pedagogickou činnost a 880 vykonávajících činnost nepedagogickou.

Kolik bude na českých školách dětí z Ukrajiny v příštím školním roce, zatím není jasné. "V tuto chvíli stále ještě mohou probíhat zvláštní zápisy dětí z Ukrajiny ke vzdělávání v mateřských a základních školách. Stejně tak probíhají i další kola přijímání žáků ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání. Validní počty dětí, žáků a studentů v novém školním roce tak budou známy až po ukončení zápisů a přijímacích řízení a vyhodnocení dat, předpokládáme, že v druhé polovině srpna," sdělilo ministerstvo školství.

Předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) řekl médiím po dnešním jednání se zástupci vlády, že se do škol podle zatím neuzavřených dat ze zápisů, které končí v pátek, přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo. Podle Kuby je pravděpodobné, že část dětí se s rodiči už vrátila do vlasti a část to plánuje. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jsou čísla z přijímacích řízení nižší, než vláda předpokládala. "Musíme počítat s tím, že se čísla budou pohybovat," uvedl. Vláda podle něj bude hledat alternativní cesty k tomu, jak povinnou školní docházku zabezpečit.