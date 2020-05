Do většiny kroužků v domech mládeže se vrátila alespoň polovina dětí

Například v DDM hlavního města Prahy činil počet příchozích tento týden už kolem 70 procent zapsaných. ČTK to řekl ředitel DDM hlavního města Praha a předseda Sdružení pracovníků DDM v ČR Libor Bezděk.

"Drtivá většina aktivit se obnovila v minimálním počtu 50 až 60 procent," uvedl Bezděk. "U nás (v DDM hlavního města Prahy) přišlo 70 procent dětí," řekl. Některé DDM podle něj hlásily dokonce víc než 80 procent dětí. Někde ale třeba nemají dost prostoru, a to hlavně pro sportovní či taneční kroužky, takže tam nemohli mít víc než polovinu dětí, dodal. Kroužků se podle vládních nařízení může účastnit nanejvýš 15 dětí najednou a sportu stovka.

Podle Bezděka chodí do většiny kroužků v DDM hlavního města Prahy deset nebo 11 dětí a tento týden jich dorazilo sedm nebo osm. "U větších kroužků, kam chodí standardně třeba 30 dětí, tak jich teď chodí třeba 22 a my jsme je rozdělili na dvě party po 11," popsal.

Zástupce ředitele Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy pro Karlínské Spektrum David Berenreiter už v pondělí upozornil na to, že první stupeň základní školy se má otevřít pro zájemce až 25. května a někteří rodiče nepošlou děti ani do školy. Podobně se vyjádřil i ředitel DDM Praha 2 Ján Rybárik. Oba očekávali tento týden účast zhruba 50 procent dětí. "Předpokládáme, že počet bude postupně narůstat," řekl Bezděk. Podle něj je možné, že se po 25. květnu kroužky brzy dostanou na standardní počty účastníků.

Bezděk také předpokládá, že se v létě uskuteční i původně plánovaný počet táborů. Podmínky pro jejich konání od 27. června v pátek oznámili zástupci ministerstva zdravotnictví. Podle České rady dětí a mládeže, která sdružuje například skauty, hasiče či pionýry, by pro většinu táborů neměly být překážkou. Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, která proti koronaviru stanovuje vláda. Bezděk se domnívá, že by se táborů mohlo zúčastnit kolem 90 procent přihlášených účastníků a zbytek doplní zájemci, na které předtím nezbývalo místo.

Pro provoz DDM nyní platí podobná hygienická pravidla jako pro školy. Kvůli pravidelným dezinfekcím a větrání prostor na ochranu proti koronaviru a aby se skupiny dětí nepotkávaly, musely například zkrátit některé kroužky. Na sport musí děti chodit už ve sportovním oblečení. V prostorách DDM není možné převlékání a sprchování. Možné je pouze přezutí do sportovní obuvi.

V předchozích týdnech byli zástupci DDM ve spojení s dětmi přes internet. Vytvořili portál pro sdílení online aktivit s názvem mitkamjit.cz. Registrovalo se na něm asi 175 DDM, řekl Bezděk. Podle něj DDM počítají s tím, že v těchto aktivitách budou pokračovat, ale už v menší míře.