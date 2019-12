Ekonomové cupují Babišův investiční plán. Co se jim nelíbí v oblasti školství?

Na investice do školství a vzdělávání by podle Národního investičního plánu mělo jít v budoucích letech asi 0,6 procenta z celkových investic, které vládní plán do roku 2050 předpokládá. Kolem 77 procent investic v plánu je určeno pro dopravu. Školství přitom vláda řadí mezi své priority. V investičním plánu uvádí, že kvalitní vzdělávání je nutnou podmínkou pro dlouhodobý ekonomický a společenský růst.

Münich dnes ČTK řekl, že částka 46 miliard korun pro školství za 30 let je jako kapka v moři. "Navíc ta částka 46 miliard se plánuje vyčerpat za prvních deset let do roku 2030, a ne za 30 let," uvedl. Podle něj se dá dokument označit za seznam známých údajů, které byly dosud roztroušeny v agendách různých úřadů. Materiál je podle něj v řadě ohledů nekompletní, chybí mu seřazení priorit a odůvodnění potřeby. Dodal, že je "pěkně zabalený v mediálně-reklamní kampaní".

Fischer uvedl, že v dokumentu postrádá jasný časový harmonogram a zřetelné zdroje financování. I on zmínil absenci seřazení priorit. "Nerozumím tomu, proč jsou vedle sebe, na stejné úrovni, uváděny obecnější i velmi konkrétní projekty: má-li se jednat o strategický hospodářsko-politický dokument, měl by být obecnější, s jednotlivostmi v přílohách," řekl.

Upozornil zároveň, že například zmiňovaný dotační program pro vysoké školy již vláda schválila. Materiál tak podle něj nepřináší nic nového nad stávající stav. Výčet investic podle něj nemůže výrazně přispět k přeměně českého školství pro potřeby 21. století. Sám vidí větší problémy v neinvestičním financování školství, jako například v platech. Doplnil, že navzdory jednoznačně zanedbané dopravní infrastruktuře považuje ovšem za překvapivý rozdíl mezi investicemi plánovanými v dopravě a ve vzdělávání.

Münich dodal, že z textu není zřejmý plán investic na regionální úrovni. "Obcí se totiž nikdo na jejich investiční potřeby v oblasti školství dosud systematicky neptal, takže tam jsou náhodné nápady (pokud náhodou ne protekční)," řekl.

Vláda v Národním investičním plánu upozorňuje na to, že seznam investic se bude postupně upravovat a zpřesňovat, jelikož potřeba veřejných investic významně převyšuje finanční možnosti i absorpční kapacitu ČR. Ze shromážděných investic by měly být v budoucnu vybrány projekty, které budou označeny za strategické.