Elektronicky bude i potvrzení pro studenty? MŠMT začalo jednat s univerzitami

Oznámilo to tiskové oddělení MŠMT v reakci na usnesení sněmovního výboru pro veřejnou správu, který ve čtvrtek vyzval ministerstvo, aby pro studenty tuto službu nejpozději do dvou let zajistilo.

"Ministerstvo školství o tomto požadavku ví a je s poslanci i studenty v pravidelném kontaktu," uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Otevřít debatu o vydávání elektronického potvrzení podle ní považuje ministerstvo za klíčové. Poslední společné jednání se podle úřadu konalo tento týden.

"Z hlediska budoucích informačních systémů ministerstva školství se aktuálně vyjasňují podrobnosti, jak přesně by měly tyto fungovat, to je definují se zejména technické a legislativní požadavky," dodala Lednová.

Usnesení sněmovního výboru, který vyzval ministerstvo k zajištění elektronických potvrzení pro studenty, inicioval pirátský poslanec Ondřej Profant v souvislosti s projednáváním zákona o právu na digitální služby. Podle Profanta není v dnešní době důvod, aby studenti kvůli potvrzení o studiu trávili čas ve frontách na studijním oddělení, když by si ho mohli obstarat online.

Potvrzení dávají studentům referentky studijních oddělení škol. Doklad platí na akademický rok, případně semestr, pro který je vystaveno. Mladí lidé s ním mohou získat například slevy na jízdné ve městech, na vlakovou i autobusovou dopravu nebo si založit výhodný studentský bankovní účet. Jeden z rodičů díky němu může uplatnit roční daňové zvýhodnění.

Digitální potvrzení o studiu dlouhodobě prosazuje organizace Youth Speak Up!, která sdružuje mládežnické organizace politických stran a jejíž jsou Piráti součástí.

Podle statistik ministerstva studovalo na vysokých školách v Česku loni 290.099 lidí, nově se jich ke studiu zapsalo 79.372.