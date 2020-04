Epidemiologové nejsou pro úplné otevření škol do konce června

"V posledních dnech jsme s kolegy intenzivně spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology na možnostech uvolňování opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Ten budeme zítra (v úterý) projednávat na vládě. Do té doby nebude ministerstvo školství sdělovat bližší informace," uvedl ministr.

O uzavření škol stejně jako o jejich otevření rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. Rážová uvedla, že plán je nastaven tak, aby návrat dětí nepřinesl velké epidemiologické riziko. "Takže jsou to spíše menší skupiny. A je otázkou, jestli bude ve hře vůbec (do června) povinná docházka. Myslím si, že spíše ne," řekla Rážová. Zdůraznila, že rozhodnutí je na vládě.

Podle hlavní hygieničky se otevřou spíše jen ročníky, které se mají zakončit nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou. To je podle ní priorita, aby měli žáci možnost složit maturitu, děti mohly být přijaty na školu a aby člověk mohl udělat třeba zkoušku PhD, řekla. "Záleží na tom, jak to uchopí tedy vláda zítra (v úterý) tento návrh, který je projednán i se školstvím," dodala.

Předběžně se zatím počítalo s otevřením škol v půli května. Před týdnem v neděli to v České televizi řekl ministr školství Plaga. Uvedl ale, že pro otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví - tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci podle něj zatím nebyly.

Proti otevření škol vznikla ale petice. Více než 80.000 signatářů v ní žádá Plagu, aby školy zůstaly uzavřeny do konce školního roku. Podle předsedy spolku Fórum rodičů Petra Chaluše byla petice odeslána na ministerstvo školství a další místa. Signatáři se obávají toho, že by otevření škol zrychlilo šíření koronavirové nákazy. Také se jim nelíbí to, že by děti při vyučování možná musely nosit roušky.

Signatáři petice tak navrhují, aby výuka na dálku pokračovala až do letních prázdnin. Podle nich se většina učitelů s on-line výukou už seznámila a změna jim umožní si učivo i vhodně naplánovat. Podobně se tento týden vyjádřila i předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová a dříve i předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.