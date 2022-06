Hnutí ANO navrhuje zařazení učitelů mezi takzvané chráněné oběti

— Autor: ČTK

Pachatelům některých trestných činů spáchaných na učitelích v souvislosti s jejich prací by mohl hrozit přísnější než obvyklý trest. Předpokládá to novela trestního zákoníku poslanců opozičního hnutí ANO, jež by pedagogy zařadila mezi takzvané chráněné oběti. Nyní k nim patří těhotné ženy, děti a úředníci a zdravotníci v případě činů, které souvistí s jejich zaměstnáním.