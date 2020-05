I děti s postižením by měly mít možnost jít do školy, vyzývá Šimůnková

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Možnost jít do školy by od 25. května měly mít podle zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové i děti s postižením. Obrátila se proto na ministra školství Roberta Plagu (za ANO). Kancelář veřejného ochránce práv to dnes uvedla na svém webu.