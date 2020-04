Inspekce: Školy se snaží učit na dálku podle stanovených rozvrhů

Podle Zatloukala se do distanční formy výuky po uzavření škol 11. března zapojily zhruba tři čtvrtiny žáků a studentů. Inspekce eviduje jen zhruba stovku škol, kde více než polovina žáků nepracuje s učiteli prostřednictvím on-line výuky. Příčinou je většinou nedostatečné technické vybavení, tedy počítače nebo chytré telefony, nebo připojení. Problémem je v některých případech i nízká motivace ke komunikaci s učiteli a sociální vyloučení, to hlavně na druhém stupni základních škol, uvedl inspektor.

Někteří učitelé podle něj nedostatek technického vybavení žáků řeší tím, že učivo s nimi telefonicky konzultují nebo jim studijní materiály předávají na nějakém místě, případně jim je zasílají.

Školy se podle zjištění inspekce snaží se žáky komunikovat většinou prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí a digitálních platforem. Například většina žáků základních škol odevzdává úkoly tak, že je rodiče vyfotí a pošlou e-mailem či přes aplikaci whatsapp. Středoškoláci je někdy nahrávají do nějaké on-line platformy pro školu, doplnil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Kladně pak ohodnotil to, že se většina škol snaží poskytovat žákům zpětnou vazbu.

Inspekce školám zároveň doporučila, aby si uvědomily, že nelze zvládnout veškerý obsah. Učitelé by podle ní měli vybírat k výuce podstatná témata, na kterých budou dál rozvíjet vzdělávání, a rozvíjet již získané dovednosti žáků. Školy by měly využít také angažovanosti rodičů ve vzdělávání, spolupráce s nimi je totiž pro on-line výuku zásadní, uvedli inspektoři. Známkování žáků vnímají hlavně jako způsob zpětné vazby, jak se žák učí. Učitelé by se k němu neměli podle inspekce uchylovat jen kvůli vysvědčení.

Podle zjištění inspekce ředitelé ale vnímají nynější situaci jako příležitost k tomu, aby se digitalizace výuky po opětovném otevření škol zvýraznila. Vláda se znovuotevřením škol v plném rozsahu do konce školního roku ale nepočítá, výuka na dálku by měla pokračovat až do června.

V Česku je zhruba 4200 základních škol, které mají kolem 953.000 žáků. V přibližně 1300 středních školách je asi 424.000 žáků.