Každodenní testování žáků by nahradilo karantény a zabránilo omezení výuky, ukázala simulace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Každodenní testování žáků na covid-19 při výskytu nákazy ve třídě by bránilo šíření infekce jen o trochu hůře než posílání tříd do karantény. Riziko šíření covidu-19 by se tím zvýšilo ze 40 na 50 procent. Vyplývá to ze simulace Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP), o které dnes ČTK informovala Eva Hromádková z think-tanku CERGE-EI.