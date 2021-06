Koalice Spolu chce po ministerstvu plán pro příští školní rok

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové úřad čeká na vyjádření ministerstva zdravotnictví, kterému již poskytl všechny podklady. Vnést jasno by mělo ministerstvo zdravotnictví také do testování na letních táborech, uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Podle Výborného není možné ponechat veškeré kroky na jednotlivých ředitelích škol. "Je naprosto nepřijatelné jak ze strany finanční, tak organizační, aby ředitelé byli celé prázdniny v nejistotě, jakým způsobem organizačně v kontextu covidové situace začne nový školní rok," poznamenal. Pokud bude dobrá epidemická situace, je podle něj nesmyslné pokračovat v současném režimu testování, kdyby se zároveň netestovalo například ve firmách. Na podzim ale může nastat zhoršení a i na to by měly být školy připraveny, míní Výborný. Měly by tak obdržet jasná pravidla a harmonogram.

Lednová dnes v reakci připomněla, že ministr školství Robert Plaga (za ANO) už v květnu vyzval ministra zdravotnictví, aby informace k fungování škol od září byly pro veřejnost k dispozici ještě před začátkem letních prázdnin. "My jsme jako ministerstvo školství již veškeré podklady ministerstvu zdravotnictví poskytli a nyní čekáme na vyjádření tak, aby bylo možné vypracovat finální informaci, která bude odeslána do škol," řekla.

Podle Kupky by ministerstvo zdravotnictví mělo najít také přijatelné řešení pro tábory. Testování na covid-19 se na nich podle aktuálního znění opatření nebude muset po sedmi dnech opakovat pouze za podmínky, že se před odjezdem všichni prokážou negativním PCR testem. Tato varianta je podle organizátorů fakticky neproveditelná. Ministerstvo zdravotnictví v úterý uvedlo, že chce s pořadateli najít řešení, které by umožnilo hladké konání akcí.

Podle Kupky není smysluplné, aby vláda rušila testování na pracovištích a významně zředila testování ve školách a pro uzavřené kolektivy v lesích a na loukách během léta přitvrdila a určila povinnost přetestování. "Role letních táborů v běžném prázdninovém režimu je nezastupitelná a představuje i významný bod ve výchově dětí," dodal.

Místopředseda ODS Martin Baxa upozornil na to, že zatímco například v restauracích je na zodpovědnosti každého návštěvníka, zda má potvrzení o testu, očkování nebo prodělání nemoci, organizátoři kulturních akcí mají nadále povinnost u návštěvníků potvrzení kontrolovat. Zároveň vyzval vládu k tomu, aby s plánem kompenzací myslela například na pořadatele velkých festivalů, které se kvůli protikoronavirovým opatřením nebudou moci konat. Pořadatelé, kulturní instituce a organizace by podle Baxy měli obdržet konkrétní plán na období od září, aby mohli naplánovat příští sezonu.