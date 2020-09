Komu nebude vyhovovat výuka v rouškách, může se vzdělávat distančně, říká pro EZ šéf ředitelů Černý

Když se vrátil z jednání, byl v šoku. Kolegové šéfa Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích Michala Černého, si totiž z jeho ředitelny odnesli veškeré respirátory, které tvořily zásoby pro učitelský sbor. Kantoři tak promptně zareagovali na nařízení ministerstva zdravotnictví, které od pátku nařídilo nošení ochranných prostředků kvůli nárůstu nemoci covidu-19 i ve výuce. Pokyn se vztahuje na žáky od druhého stupně výše. „Je zajímavé, že než vešel pokyn ve známost, tak si hordy respirátorů nikdo nevšiml. A najednou je všechno fuč,“ konstatuje s humorem Michal Černý.

Prezident Asociace ředitelů základních škol se ve svém ústavu nebrání distanční výuce, i když stále probíhá prezenční. Některým žákům totiž nemusí probírání látky v rouškách vyhovovat. „Pokud se někdo chce mermomocí i v době prezenční výuky vzdělávat distančně, a nemusí se jednat jen o on-line výuku, ale o dávkování učiva, pak není problém ho uvolnit, pokud dojde k dohodě mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelem školy. Já se nebráním ničemu a můžeme s rodiči žáků, kterým vyhovuje distanční výuka, začít o tomto způsobu studia hned jednat,“ tvrdí Černý v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Milovník divadla řeší náhle řadu problémů. Musí určit systém, podle něhož se bude kontrolovat, jak dlouho má na sobě žák jednu roušku. „Jejich životnost je omezená, a pokud jednu ústenku bude mít žák na obličeji třeba sedm hodin, pak je to kontraproduktivní. Jelikož nařízení přišlo ze dne na den, tak jsme ještě neměli možnost vymyslet, jak tento problém vyřešíme,“ říká Černý. Kantor, který měl původně aprobaci na první stupeň a dálkově si vzdělání dodělal i pro druhý, rovněž netuší, zda při předmětech jako je hudební výchova a tělocvik nebude platit výjimka a školáci si tak nebudou muset roušku nasadit. „S tělocvikem ale problémy nebudou, pokud u něj pardon platit nebude, jsme rozhodnutí chodit ven, můžeme sportovat v klánovickém lese. Venku totiž není povinnost nosit roušky, tak pokud by výjimka u tělesné výchovy neplatila, pak problém vyřešíme pohybem v lese,“ má jasno šéf ředitelů.

Pedagog je přesvědčený, že nové nařízení způsobí problémy hlavně žákům. „Protože pokud mají nasazenou ústenku, tak jim není často vůbec rozumět, není jim vidět do obličeje, takže u žáků je to rozhodně větší komplikace než u učitelů a budeme se muset s tím vyrovnat. Podívejte se, je to stejné, jako když závodíte v běhu. Jednou máte máte krásné počasí a podruhé zápolíte v dešti, v kroupách, ale pořád běžíte, protože se s nastalou situací musíte vyrovnat. A tak je to i s rouškami při výuce,“ nabízí příměr kantor, který učí matematiku a dramatickou výuku.

KANTOŘI KVŮLI RESPIRÁTORŮM VZALI ŘEDITELNU ÚTOKEM

Pane řediteli Černý, co říkáte nařízení ministerstva zdravotnictví, podle něhož mají od pátku žáci od druhého stupně výše společně s učiteli nosit roušky či respirátory i při vyučování?

Upřímně řečeno, všichni jsme při stoupajícím počtu nakažených covidem-19 čekali, že tento pokyn alespoň v Praze přijde. Ovšem jsme se domnívali, že vstoupí v platnost až v pondělí. Část členů naší asociace to vysloveně vítá, někteří jsou zase nešťastní, ale valná většina rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bere jako nařízení, které plně respektujeme. Všichni doufáme a věříme, že zdravotníci vědí, co dělají, takže se vynasnažíme nařízení maximálně dodržovat.

Jak na pokyn zakrývat si dýchací cesty při vyučování reagovali vaši podřízení, tedy kantoři?

Jejich reakce byla pohotová, zásoba respirátorů, které si kolegové v ředitelně doposud vůbec nevšímali, byla rozebrána doslova v mžiku, jakmile se o nařízení dozvěděli. Takže zásoby jsou kompletně fuč, což jsme zjistil, když jsem se vrátil z jednání.

A co rodiče školáků, už vás kontaktovali?

Zatím neměli šanci, protože jsem část dne trávil na ministerstvu školství, kde jsme ale probírali věci, které s pandemií nesouvisely. Když jsem z jednání dorazil do Klánovic, rodiče jsem obeslal. Ale jsem přesvědčený, že řada o chystaném opatření už věděla.

Ještě bych se vrátil k učitelům. Někteří z nich upozorňují, že žáci neuvidí učitelovu mimiku, když má na sobě roušku, a tvrdí, že právě mimika je při výuce také klíčová. Souhlasíte?

Někteří pedagogové, kteří zastávají zmíněný názor, mají pravdu částečně. Ale pokud jde celkově o kantory, tak u nich to zase až takový problém není, protože my učitelé bychom správně měli omezovat frontální výuku na minimum a snažit se pracovat jiným způsobem, to znamená, že náš výklad látky bychom měli omezovat na minimum, ať je tady covid anebo není. Ale hlavní problém v souvislosti s nošením roušky vidíme právě u dětí, protože pokud mají nasazenou ústenku, tak jim není často vůbec rozumět, není jim vidět do obličeje, takže u žáků je to rozhodně větší komplikace, s níž se budeme muset vyrovnat. Podívejte se, je to stejné, jako když závodíte v běhu. Jednou máte máte krásné počasí a podruhé zápolíte v dešti, v kroupách, ale pořád běžíte, protože se s nastalou situací musíte vyrovnat. A tak je to i s rouškami při výuce.

Jak budete během vyučování kontrolovat takzvanou životnost roušky? Protože pokud bude mít žák ústenku nasazenou sedm hodin, pak je to kontaproduktivní a přináší to více škody než užitku. Jen připomenu, že jednorázová rouška vydrží kolem dvou hodin, poté zvlhne a je nepoužitelná.

Ptáte se dobře, ale já vám zatím váš dotaz nedovedu zodpovědět, protože tento problém budeme teprve řešit. Jelikož nařízení přišlo ze dne na den, tak jsme ještě neměli možnost vymyslet nějaký systém, jak životnost roušek vyhodnotíme. Domnívám se, že pokud se v pátek ještě lhůtou nošením ochranných prostředků nebudeme zabývat, pak se zase až tak moc nestane. Tím ale neříkám, že chceme něco podcenit, určitě na to budeme dohlížet, ale říkám, pokyn přišel strašně rychle a my řešení teprve musíme hledat.

TĚLOCVIK S ÚSTENKOU? PROBLÉM VYŘEŠÍ KLÁNOVICKÝ LES

Tušíte, zda budou muset mít žáci roušku na obličeji i při předmětech, jako je hudební výchova anebo tělocvik? Osobně si to nedovedu představit.

Slyšel jsem, že právě vámi zmíněné předměty budou od roušek osvobozeny a měla by být při této výuce udělena výjimka. (Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při tiskové konferenci nedoporučil ani zpěv, aby se kapénky nešířily vzduchem - pozn. red.). Jestli je to ale pravda, to zatím nevím. S tělocvikem ale problémy nebudou, pokud u něj pardon platit nebude, jsme rozhodnutí chodit ven, můžeme sportovat v klánovickém lese. Venku totiž není povinnost nosit roušky, tak pokud by výjimka u tělesné výchovy neplatila, pak problém vyřešíme pohybem v lese.

Už víte, jak budete přistupovat k astmatikům? Špatná propustnost roušek totiž některým z nich způsobuje dechový diskomfort, jak uvedla v rozhovoru pro EuroZprávy.cz přední česká pneumoložka Václava Bártů?

Pokud si astmatici, autisté a všichni další žáci, kteří mají zdravotní problémy, přinesou potvrzení od lékaře, že jim ochranné prostředky způsobují zdravotní obtíže, pak budou mít automaticky výjimku a povinnosti budou zbaveni.

Počty nakažených koronavirem dosahují astronomických čísel. Nebojíte se nyní o zdraví svých podřízených?

Paradoxně ne, protože nyní budou díky povinnosti nosit roušky lépe chráněni, tak je to z pohledu zdraví pro pedagogy příznivá zpráva.

Není v současné době lepší distanční výuka, s níž mají už školy zkušenosti z jara, než výuka v rouškách? Jak se k tomuto pohledu stavíte vy jako odborník?

Domnívám se, že pro část dětí i učitelů je distanční výuka lepší, to určitě, ale nemyslím si, že jich je většina. Je to relativně menší část. Ostatní zase upřednostňují prezenční výuky. Rád bych ale zdůraznil, že pokud se někdo chce mermomocí i v době prezenční výuky vzdělávat distančně, a nemusí se jednat jen o on-line výuku, ale o dávkování učiva, pak není problém ho uvolnit, pokud dojde k dohodě mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelem školy. Já se nebráním ničemu a můžeme s rodiči žáků, kterým vyhovuje distanční výuka, začít o tomto způsobu studia hned jednat.

Jistě jste četl, že kantoři prostřednictvím Učitelské platformy vyzvali otevřeným dopisem vládu, aby kabinet stanovil jasná, transparentní pravidla, za kterých bude docházet k uzavírání škol v souvislosti se šířením koronaviru. Co o této aktivitě soudíte?

Zatím jsem o tom jen slyšel, ale otevřený dopis jsem nečetl. Jednoznačně s tímto požadavkem souhlasím. Protože pak bychom, pokud budou jasně řečena pravidla, mohli předvídat a předpokládat, kdy by vlastně k uzavření škol mohlo dojít a předešlo by se tak chaosu.