Koronavirus: Některé ZŠ změní organizaci 1. září i další provoz, jiné budou méně přísné

Pro nadcházející měsíce připravují třeba i striktní dodržování zasedacího pořádku ve třídách nebo snížení počtu židlí u stolů v jídelně. Jinde větší změny proti minulosti nechystají. Vyplývá to z informací od ředitelů pražských škol, které oslovila ČTK.

Například ředitel ZŠ Mezi školami v Praze 13 Petr Vodsloň uvedl, že škola bude mít slavnostní uvítání prvňáků s rodiči venku. V minulosti mohli rodiče i do učeben, letos tam nepůjdou. Vodsloň poukázal na to, že Praha je v současnosti na semaforu označujícím riziko nákazy v jednotlivých okresech v zeleném, prvním stupni pohotovosti. "Máme doporučeno i organizovat třídní schůzky online, tak jsme se rozhodli, že se s rodiči sejdeme před školou," řekl.

Také ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 v minulosti pouštěla rodiče s prvňáky až do třídy a letos to neudělá. "I kdyby žádný covid nebyl, tak když přijdou oba rodiče a 25 dětí ve třídě, tak najednou je tam v místnosti třeba 80 lidí. To není dobře," řekl ředitel Petr Karvánek.

V obou těchto školách rodiče nově nebudou moct doprovázet děti ani do šaten. Podle ředitelů byl vždy problém jim vysvětlit, že by tam neměli se svými potomky chodit celý rok. Od září si prvňáky vyzvednou vyučující před školou nebo ve vstupním vestibulu, odkud je pak odvedou do šaten a do třídy.

Méně přísní budou na rodiče v Masarykově ZŠ v pražských Klánovicích, kterou vede předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. "Dohodli jsme se, že doprovod s prvňáky do tříd pustíme, ale vždy maximálně dva lidi a pouze s rouškami," uvedl Černý. Druhý stupeň se podle něj proti tradici nezúčastní slavnostního shromáždění na dvoře, které se navíc zkrátí. Úplně od slavnostního shromáždění ustoupí 1. září ZŠ Starodubečská v Praze 10. Podle informací na webu pustí rodiče prvňáků do tříd s tím, že by měli mít všichni roušku.

V Masarykově ZŠ v Klánovicích se učitelé pro snížení rizika šíření koronaviru od září dohodli na přísném dodržování zasedacího pořádku ve třídách. Škola se bude dříve otevírat, aby se děti nehromadily v šatnách, řekl Černý. U vstupu podle něj bude učitel, který bude dohlížet, zda někdo nejeví známky nemoci. Ráno bude ve škole víc družin, aby se v jedné nepotkávali žáci z mnoha tříd, a v jídelně budou moct sedět u stolu nanejvýš čtyři lidi místo dosavadních šesti.

ZŠ Mezi školami v Praze 13 upravila konce vyučování, aby děti odcházely do jídelny postupně. "Během prvního týdne to vyzkoušíme a pak uvidíme, co nám to udělá a jakým způsobem to budeme muset řešit dál do dalších týdnů," řekl ředitel Vodsloň. Kroužky a družiny podle něj budou fungovat normálně. ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 bude podle ředitele Karvánka dbát víc na hygienu, ale její provoz se oproti minulosti zásadně nezmění.

Školy dostaly v minulém týdnu od ministerstva školství manuál, jak by se měly na nový školní rok připravit. Materiál obsahuje především doporučení, rozhodnutí o jejich realizaci je na ředitelích jednotlivých škol. Měli by se například snažit omezit potkávání žáků z různých tříd. Někteří ředitelé kritizovali, že manuál přišel pozdě nebo že je alibistický, protože doporučení v něm nejsou proveditelná.