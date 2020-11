Kvůli zavřeným školám vyvstal další problém: Bude nutné změnit jarní přijímačky na SŠ

Dlouhodobé uzavření škol, výuka na dálku a nejistý výhled dalšího vývoje jsou podle Učitelské platformy pro přípravu na přijímací zkoušky zásadním problémem. Spolek, který sdružuje zhruba 300 učitelů a ředitelů z různých škol, upozornil, že současní deváťáci se učili již minulý školní rok z domova od 11. března do konce června. Do lavic se vrátili v září, ale od první poloviny října jsou opět doma a kdy se školy znovu otevřou není zatím jasné. Ne všichni žáci přitom mají vhodné podmínky pro domácí vzdělávání. Podoba a kvalita distanční výuky mezi školami se navíc liší a složitější látka se někde nyní neprobírá.

Podle platformy by měl proto Cermat jako organizátor zkoušek při tvorbě testů zohlednit distanční výuku například tím, že v otázkách na jaře vynechá složitější látku. U zkoušek by se měly zachovat dva termíny, ale mělo by se také počítat s krizovým scénářem, tedy že se podobně jako minulý školní rok nebudou moct zkoušky konat za standardních podmínek. Letos se kvůli epidemii přesunuly zkoušky z dubna na červen a uchazeči měli místo běžných dvou pokusů na složení testů pokus jeden.

V aktuálním školním roce stanovilo ministerstvo školství jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory na 12. a 13. dubna 2021 a na víceletá gymnázia na 14. a 15. dubna. Náhradní termíny mají být 12. a 13. května.

Ředitelé středních škol by podle spolku měli mít možnost rozhodnout, na kolik budou k výsledkům jednotných přijímacích zkoušek přihlížet. Nyní je váha státních přijímacích zkoušek minimálně 60 procent, zbytek hodnocení může škola doplnit vlastními kritérii. Školy, které nemají převis uchazečů, by podle spolku měly mít možnost v aktuálním školním roce od jednotných přijímacích zkoušek úplně odhlédnout.

Ministerstvo by podle spolku mělo připravit i scénář, že by se zkoušky mohly konat distanční formou. "Mělo by se počítat s možností konat přijímací zkoušky na své základní škole, aby se omezilo dojíždění. Zároveň je nutné se připravit i na horší variantu, a tou je stav omezení pohybu. V tom případě by měla být možnost dělat přijímačky z domova," řekl ředitel základní školy v Chrašticích Bohuslav Hora.

Předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček už minulý týden upozornil, že by se s ohledem na epidemii covidu-19 měli začít připravovat i případné změny v jarních maturitních i závěrečných zkouškách. Úpravy by podle něj vyžadovaly zásah do legislativy, a měly by se proto nachystat včas. Letos na jaře kvůli koronavirovým opatřením maturanti nepsali slohové práce a písemné a ústní maturity se přesunuly z dubna a května na červen.

"Problematika jednotné přijímací zkoušky, problematika státních maturit je věcí, které na ministerstvu řešíme," uvedl ministr školství Robert Plaga. Podle něj se ale nyní čeká na to, jak ministerstvo zdravotnictví zaktualizuje modely vývoje epidemie, na které by chtělo ministerstvo školství připravované scénáře navázat. "Ta témata určitě urychleně v průběhu listopadu řešit budeme a variantní řešení vyhlásíme," řekl.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již minulý pátek uvedl, že chce počkat na další vývoj dat. Plaga dnes řekl, že to považuje za férové. Dodal, že by se nemělo rozhodovat jen podle reprodukčního čísla R, které udává průměrný počet dalších osob nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Podle Plagy by mělo záležet i na tom, kolik lidí je pozitivně testovaných.

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uváděl, že by se školy mohly znovu otevřít, až reprodukční číslo klesne na hodnotu 0,8. Koncem minulého týdne byla tato hodnota 1,13. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) pak v neděli řekl, že žáci by se mohli do škol začít vracet, až bude denně přibývat 2500 až 3000 nakažených. V pondělí přibylo v Česku 9241 potvrzených případů covidu-19, o tisíc méně než ve stejný den před týdnem.