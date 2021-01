Letošní maturity by se měly podle středoškoláků zlehčit, ne úplně rušit

O podobě letošních maturit by chtěli jednat s ministerstvem školství, odpověď na svou žádost zatím nedostali. ČTK to dnes řekli předseda ČSU Viktor René Schilke a místopředseda unie Ondřej Nováček. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už dříve avizoval, že o podobě letošních maturit rozhodne v týdnu od 25. ledna.

Žáci se kvůli epidemii učili většinu prvního pololetí aktuálního školního roku z domova. Výuku na dálku měli už loni na jaře, tehdy nebyla ani povinná. Plaga v pondělí oznámil, že v distančním vzdělávání budou školy pokračovat i příští týden. Otevřené jsou v současnosti jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Závěrečné ročníky se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vrátí do lavic jako první, jakmile to bude možné. V lednu se to nestane.

Podle zástupců ČSU by vzhledem k současné situaci bylo adekvátní jarní maturitní zkoušky zlehčit. "Úřední maturity nám vzhledem k situaci nepřijdou adekvátní, zároveň se také netěší široké podpoře," uvedl Nováček. Průzkum unie podle něj ukázal, že by maturantům nejvíc vyhovovalo zrušení maturitních testů nebo ústní části maturit. "Mohli by tak získat více času pro přípravu nejen na ostatní části, ale i na přijímací zkoušky na vysoké školy," řekl.

V odborných škol by podle studentů bylo vhodné přistoupit ke zjednodušení, nebo zrušení praktické části zkoušek, protože při distanční výuce se praktické vzdělávání většinou špatně nahrazuje. Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček již dříve upozornil, že tento problém se ovšem netýká všech oborů. Například IT obory nebo obchodní akademie podle něj mohou mít praktickou výuku i on-line, zatímco elektrotechnické či chemické obory nikoli, řekl.

ČSU zastupuje podle Nováčka zhruba 30.000 studentů. Jejich zástupci podle něj požádali ministra k tématu maturit o schůzku, zatím bez odpovědi. Plaga na začátku ledna zjišťoval názory studentů na případné změny v letošních maturitách i na svém instagramovém účtu. Z ankety podle něj vyplynulo, že studenti by vzhledem k pokračující výuce na dálku nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit. Další by si přáli vypuštění státních maturitních testů nebo slohových prací. Podle zástupců ředitelů by ale úprava teoretické části maturit neměla být nutná, protože se na ni studenti mohou připravit i při výuce na dálku. Za větší problém označili praktickou část maturit ve středních odborných školách.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.